Fiorentina | Chiesa fa sognare la Juve | ' Cristiano Ronaldo un esempio'

I bookmakers “quotano” l’addio di Chiesa alla Fiorentina : Juve in pole - ma occhio alla Roma : Federico Chiesa potrebbe essere il calciatore che accenderà la prossima sessione di calciomercato, essendo tra i desideri delle big italiane e non Più gioca e più migliora; più migliora e più vale: la quotazione di Federico Chiesa è oggi quantificabile in 70-80 milioni. Molti lo vogliono: secondo il Daily Mail il giocatore potrebbe finire in un’asta tra Chelsea, Manchester United e Liverpool, sul fronte italiano oggi si parla con una ...

Inter - Chiesa : la Fiorentina sarebbe pronta a trattare la sua cessione (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando per rinforzare la rosa della prossima stagione. L'intenzione dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta sarebbe quella di attuare una vera e propria rivoluzione, cercando di porre fine a tutti i problemi emersi in questa stagione. Alla luce di ciò dovrebbero essere ceduti Mauro Icardi e Ivan Perisic: secondo gli addetti ai lavori i due sarebbero i principali responsabili dei problemi nati nello spogliatoio nelle ...

Calcio – Coppa Italia 2019 - le pagelle di Fiorentina-Atalanta : Josip Ilicic e Federico Chiesa i migliori - male le difese : Si è da poco chiusa la sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2019, con un 3-3 che ha lasciato tanti gol ed emozioni, in una partita ricca di stravolgimenti, e che verrà decisa solamente nella gara di ritorno, allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Come sempre, alcuni giocatori sono riusciti a disputare una prova egregia, di grande sostanza e classe, mentre le difese hanno sofferto troppo, ...

Fiorentina-Atalanta - Pioli : “Gasperini sbagliò a dare del simulatore a Chiesa” : FIORENTINA ATALANTA Pioli – “Ce l’abbiamo in testa di vincerla la Coppa Italia, come credo sia normale per tutte le squadre che sono rimaste. E’ capitato raramente che le prime tre squadre del campionato siano fuori”. Sono le parole dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Noi […] L'articolo ...

Chiesa fa cento con la maglia della Fiorentina : tutti i numeri : Ed eccoli i numeri del campione della Fiorentina, riportati da Il Corriere dello Sport : 99 presenze in viola, entro le quali ha collezionato già 20 gol, più 19 tra assist e rigori procurati. Il ...

Real Madrid - Chiesa nel mirino dei blancos : l’offerta alla Fiorentina : Real Madrid Chiesa – Il calciomercato non si ferma mai e, queste notizie che vengono fuori dalla stampa estera, ne danno la conferma. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di giocatori per i prossimi anni e, uno, lo ha individuato in Serie A. Florentino Perez vorrebbe riuscire a strappare […] L'articolo Real Madrid, Chiesa nel mirino dei blancos: l’offerta alla Fiorentina proviene da ...

Fiorentina Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : Chiesa dal 1' minuto : Fiorentina Atalanta probabili formazioni – Tutto pronto per il match dell’Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Atalanta, valido come semifinale di andata della Coppa Italia 2018-2019. Si gioca mercoledì 27 alle ore 21. Viola chiamati a confermare il roboante 7-1 con cui si sono sbarazzata della Roma di Eusebio Di Francesco. Bergamaschi chiamati a giocare per la Storia. La […] L'articolo Fiorentina Atalanta probabili formazioni Coppa ...

Chiesa o Nainggolan? No - la scena è tutta di Abisso : Fiorentina-Inter finisce nel tumulto generale e Spalletti... : Il Corriere dello Sport parla di Fiorentina-Inter e spiega come non siano stati i vari campioni a prendersi la ribalta, quanto invece l'operato arbitrale. 'La scena, più di Chiesa o Nainggolan, l'hanno occupata Abisso ...

Fiorentina : il PSG piomba su Chiesa : Non solo Inter e Juventus su Federico Chiesa . Come riporta Rai Sport , sul talento della Fiorentina è vigile anche il Paris Saint-Germain .

Fiorentina - Pioli : "Chiesa simulatore? Ex calciatori basta pontificare" : Stefano Pioli, 53 anni, allenatore della Fiorentina. Lapresse La settimana nerazzurra inizia domenica sera. Al Franchi arriva l'Inter, poi mercoledì si replica con l'Atalanta nella semifinale di ...

Chiesa tra Juventus e Inter - la valutazione della Fiorentina è altissima : Chiesa tra Juventus e Inter – Ultimissime novità sul futuro di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina ambito da Juventus e Inter. L’esterno viola e della Nazionale è nel mirino da entrambi i club. I nerazzurri sperano di raccogliere i frutti del lavoro condotto da Beppa Marotta nell’ultimo anno, sin dai tempi della sua esperienza in […] More

Spal-Fiorentina - il rigore su Chiesa è ineccepibile : protocollo VAR da manuale - così la tecnologia rende il calcio più giusto e più bello : “Non è più calcio“, “partita stravolta“, una “vergogna“: quante assurdità intorno alla VAR che ha deciso Spal-Fiorentina ribaltando la partita dal 2-1 (ingiusto) per i padroni di casa al rigore (sacrosanto) che ha consentito agli ospiti di portarsi sull’1-2. Andiamo con ordine e facchiamo chiarezza, a partire da cos’è successo: al 29° minuto del secondo tempo, sul risultato di 1-1, Chiesa ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa? Senza compiti difensivi è più lucido e fresco» : SPAL-Fiorentina 1-4: NUMERI E STATISTICHE Tutto sulla Fiorentina Classifica Serie A La cronaca Serie A Fiorentina spal Pioli Chiesa pezzella Tutte le notizie di Fiorentina Per approfondire

Spal-Fiorentina - Var dà rigore a Chiesa e annulla gol di Valoti : Serie A all'insegna dell'inedito, ciò che è successo in Spal-Fiorentina non si era mai verificato prima: la Var annulla il gol a una squadra per concedere un calcio di rigore alla squadra avversaria . ...