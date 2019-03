Una gaffe gender si trasforma in un polverone pol corr in Germania

Caterina Balivo fa Una gaffe con Greta Scarano a Vieni da Me : Vieni da Me: Caterina Balivo glissa su Detto Fatto nell’intervista a Greta Scarano Nuova settimana di programmazione per Vieni da Me che oggi, lunedì 4 marzo, ha visto, tra gli altri, anche Greta Scarano. La fidanzata del regista Sidney Sibilla è stata intervistata da Caterina Balivo durante il gioco ‘Chi Preferisci?’. L’attrice, che questa sera farà il suo debutto nella fiction ‘Il Nome della Rosa’ in prima ...

'Chi vuol essere milionario?' - Una gaffe clamorosa! Gerry Scotti non poteva crederci : Per la cronaca alla fine il concorrente, nonostante l'aiuto del pubblico, è riuscito comunque a dare la risposta corretta e Mahmood, tramite una Storia di Instagram, ha voluto ringraziare il ...

Detto Fatto : Giovanni Ciacci commette Una clamorosa gaffe : Giovanni Ciacci fa una gaffe imbarazzante su Buffon a Detto Fatto Nella puntata di oggi di Detto Fatto vi è stato come sempre lo spazio di Giovanni Ciacci dedicato alle pagelle e alla storia del costume italiano. Prima di parlare della rivalità di Orietta Berti e Ornella Vanoni (entrambe giurate a Ora o mai più), Ciacci si è dedicato alle pagelle date alle personalità del mondo dello spettacolo. A un certo punto si è parlato di Ilaria ...

Mahmood gay? Il cantante replica - ma fa Una gaffe - : Un passo indietro è vivere una vita omettendo che quello che tutti credono essere il proprio migliore amico è in realtà il proprio compagno, non certo gridare al mondo di essere omosessuali. Le ...

U&D - Mazzocchi potrebbe aver commesso Una gaffe e svelato la scelta di Luigi : la Capuano : E' tempo di scelte a Uomini e Donne, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Teresa Langella trasmessa lo scorso 15 febbraio è ora la volta della dichiarazione di Lorenzo Riccardi. La scelta di quest'ultimo sarà trasmessa nel corso dell'appuntamento serale dello "Speciale Uomini e Donne" il prossimo 22 febbraio. Dopo la trasmissione dei primi due appuntamenti, non resta che attendere il fatidico momento di ...

Vieni da me : Caterina Balivo fa Una gaffe con Alberto Matano del TG1 : Caterina Balivo commette una gaffe a Vieni da me. Alberto Matano: “Non hai studiato…” Piccola gaffe di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 13 febbraio 2019. La conduttrice, intervistando il giornalista del TG1 Alberto Matano, ha infatti ricordato la conduzione del Premio ‘Biagio Agnes’, da lui presentato con Francesca Fialdini in diretta da Sorrento la scorsa estate, affermando: ...

"Noi e la Lega...". Giorgia Meloni dimentica Forza Italia - ma non è Una gaffe : "Questa è la vittoria di una coalizione con una forte impronta della Lega e a trazione Fratelli d'Italia, data dalla crescita dei nostri consensi". Così Giorgia Meloni a La Stampa dopo l'exploit elettorale in Abruzzo. E Berlusconi. Tale è il "buco" nelle parole della leader di Fdi, che il giornalist

'Noi e la Lega...'. Giorgia Meloni dimentica Forza Italia - ma non è Una gaffe : Berlusconi è tanto irrilevante? Al che la Meloni, invece di correggersi come se avesse fatto una gaffe, spiega che 'sulla linea politica di Forza Italia ho molti dubbi. Quando qualcuno tra gli ...

Sanremo 2019 - Bisio e la gaffe con Loredana Bertè : «Si può dire che è Una bella canzone?». Baglioni lo riprende : di Emiliana Costa Claudio Bisio e la presunta gaffe sul palco dell'Ariston. Subito dopo l'esibizione di Loredana Bertè accompagnata da Irene Grandi, il pubblico in sala si è alzato in piedi, regalando ...

La gaffe storica di Di Maio sulla Francia : "Ha Una tradizione democratica millenaria". Ma la Rivoluzione risale a 200 anni fa : "L'Italia e il governo italiano considerano la Francia come un Paese amico e il suo popolo, con la sua tradizione democratica millenaria, come un punto di riferimento a livello mondiale, nelle conquiste dei diritti civili e sociali". È una gaffe storica quella commessa dal vicepremier M5S Luigi Di Maio nella sua lettera inviata al quotidiano francese Le Monde. Il leader grillino ha scritto al giornale dopo lo scontro diplomatico apertosi ...

Il Festival di Sanremo è Una maratona! Tra gag sconclusionate - super gaffe - imprevisti - nuove polmeiche e figuracce - eccotutto quello che è ... : Sanremo 2019, su il sipario. Claudio Baglioni concede il bis, con Claudio Bisio e Virginia Raffaele, e sfida se stesso: lo scorso anno, la prima serata aveva totalizzato oltre il 52 per cento di share.

Sanremo : Claudio Bisio fa Una gaffe imbarazzante con Andrea Bocelli : Claudio Bisio saluta Andrea Bocelli con la mano al Festival di Sanremo La prima diretta di Sanremo 2019 è stata caratterizzata con una gaffe imbarazzante di Claudio Bisio nei confronti di Andrea Bocelli. La presentazione di Claudio Bisio infatti, fatto prima dell’ingresso sul palco dell’Ariston di Andrea Bocelli, poteva essere una presentazione come un’altra, se non fosse per il fatto che non ha tenuto conto ...

Toninelli : nessUna gaffe sull'A22 - se giornale lo dice dovrebbe chiudere : Roma, 4 feb., askanews, - 'Un giornale che dice che ho commesso una 'gaffe' sull'A22 dovrebbe chiudere i battenti e chiedere scusa'. Lo ha scritto su facebook Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti. ...

Tav - Toninelli : “Chi se ne frega di andare a Lione - serve Una metro. A22? Giornale che parla di gaffe dovrebbe chiudere” : “Tav? A Torino serve di più una Metro 2 che fare un buco inutile nella montagna. Bisogna ragionare sulle grandi opere necessarie”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che, durante Coffee Break (La7) sul Tav Torino-Lione aggiunge: “Io il Piemonte lo conosco bene. A Torino ho lavorato. Io so che lì c’è bisogno di una Metro 2. E sono convinto che gli imprenditori torinesi, ...