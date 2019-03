Terrorismo,pm:204 anni ad anarchici Fai

Ventidue condanne per un totale di oltre 204di carcere. Le ha chieste il pm Roberto Sparagna in corte di Assise a Torino, al processo percontro glidelle Fai-Fri. Il processo, chiamato Scripta Manent, riguarda l'attività delle cellule delle Fai-Federazione anarchica informale, autrici fra il 2003 e il 2016 di attentati con bombe e plichi esplosivi a politici,giornalisti e forze dell'ordine. Fra i reati contestati strage, associazione con finalità eversiva,. Per un iputato proposta l'assoluzione.(Di martedì 5 marzo 2019)

