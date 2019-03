Salone di Ginevra 2019 a trazione ibrida

Salone di Ginevra 2019 - va in onda il Talent Show dell’auto. Ma è un reality? : Salone di Ginevra 2019, anche l’auto ha il suo Talent Show. A caccia di ascolti tra il pubblico giovane a colpi di intelligenza artificiale e qualche inquadratura da stupore digitale. Oppure su quell’isola che non è, ma lo sembra così tanto. Quella Svizzera ricca e orologiaia sulle sponde del Lago Lemano, dove qualsiasi marchio automobilistico non gioca spalleggiato dalla politica che avrebbe in casa. Tutti Vip in una diplomatica ...