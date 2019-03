tpi

(Di martedì 5 marzo 2019) È appena andata in onda una lezione di storia, politica, geopolitica, filosofia, economia, letteratura, da parte del Presidente Francese #Macron . Su @Raiuno a #CheTempoCheFa . Per carità, pure ...

MovAntibItalian : Il Tg2 attacca Fabio Fazio con un vergognoso servizio in cui lo definisce giornalista 'finto' | VIDEO