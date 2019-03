Bankitalia è pubblica | non privata L' oro è suo e il governo non può usarlo

Visco : Bankitalia è pubblica e i suoi dipendenti danno il massimo : La Banca d'Italia "è pubblica ". I suoi dipendenti "svolgono un pubblico servizio". E lo fanno dando "il massimo per la comunità, per il nostro Paese". E' una difesa senza tentennamenti quella del governatore Ignazio Visco , incalzato durante lo Spencer Stuart Board Forum a Milano da alcune domande sulle recenti polemiche giunte da ambienti politici sull'istituzione. Altrettanto netta è la chiusura a qualunque ipotesi di uso distorto delle riserve ...

