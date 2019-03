25 persone | tra cui un ex deputato regionale | sono state arrestate in Sicilia in

Finlombarda - chiesto il rinvio a giudizio per 70 persone tra fisiche e giuridiche : La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per settanta persone, tra fisiche e giuridiche, nell’inchiesta con al centro gli ex vertici di Finlombarda, la società finanziaria “in house” di Regione Lombardia, e su un presunto sistema di corruzione che avrebbe riguardato le iniziative ‘Credito Adesso’ e ‘Made in Lombardy’ e il progetto ‘Minibond’, ossia tre strumenti di credito a medie e piccole ...

Mafia e scommesse online - infiltrazione di gruppo legato al clan Santapaola-Ercolano : chiuse indagini per 99 persone : Infiltrazioni di un gruppo legato al clan Santapaola-Ercolano nelle scommesse online. Sono state chiuse le indagini della Dda di Catania nei confronti di 99 indagati. L’inchiesta – che aveva portato all’arresto di 28 persone – si basa su indagini di Guardia di finanza, Scico delle Fiamme gialle, carabinieri del comando provinciale e della sezione Anticrimine dell’Arma sul gruppo dei fratelli Carmelo, Giuseppe Gabriele e ...

Un bug di Android TV mostra le foto private degli account Google Foto di altre persone : Un bug di Android TV e forse dell'applicazione Google Home permette di visualizzare le Foto degli account Google Foto precedentemente connessi al televisore: l'applicazione inoltre mostra una lista di account sconosciuti mai connessi. L'articolo Un bug di Android TV mostra le Foto private degli account Google Foto di altre persone proviene da TuttoAndroid.

Mafia - operazione della Dia in Sicilia : 32 persone sono state arrestate | In manette anche un capo ultrà della Juventus : Il blitz dell'antiMafia è stato effettuato nelle province di Agrigento, Palermo, Catania, Ragusa, ma anche a Vibo Valentia e Parma. L'associazione era dedita al traffico e allo spaccio di droga

Incidente in miniera in Indonesia : ancora 100 persone intrappolate : Sull’isola di Sulawesi, in Indonesia, potrebbero esserci ancora 100 persone intrappolate nella miniera d’oro abusiva i cui pozzi si sono allagati nei giorni scorsi: lo hanno reso noto le autorità locali. Finora sono stati tratti in salvo 19 minatori e sono stati recuperati i corpi di altri 9. Le operazioni di soccorso e ricerca andranno avanti per un’altra settimana: sono ostacolate dal terreno impervio e dai danni a pozzi e ...

Marcia antirazzista per un'altra Italia : oltre 250 mila persone in piazza : Lo scorso 2 marzo verrà ricordato come il giorno in cui un gran numero di Italiani ha sfilato contro il razzismo ed a favore della tolleranza e dell'inclusione, cercando anche di smentire una crescente forma di discriminazione ed intolleranza nei confronti dei migranti che sta diffondendo all'estero l'immagine di un Paese xenofobo. La manifestazione, oltre che contrastare qualunque sentimento di odio e discriminazione razziale, è servita anche a ...

Almeno otto persone sono morte nei nuovi scontri in Kashmir tra India e Pakistan : Almeno otto persone – sei civlili e due militari – sono morti ieri in Kashmir, la zona contea tra Pakistan e India. Il Pakistan ha detto che due suoi militari sono morti a seguito di uno scontro a fuoco con

Milano - la marcia contro il razzismo : «Prima le persone». Il sindaco Sala : «Un'altra visione del mondo è possibile» La diretta : People - prima le persone è la manifestazione che si tiene oggi a Milano promossa da 30 realtà, dall'Arci ai sindacati alle organizzazioni antirazziste, a cui hanno aderito...

Roma : a Trastevere 3 persone in manette a seguito controlli antidroga : Roma – Nell’ambito dei controlli di Polizia nel quartiere “Trastevere”, particolarmente interessato al fenomeno della “movida”, sono stati intensificati i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nonche’ i controlli amministrativi agli esercizi pubblici dediti alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Gli agenti del Commissariato Trastevere- diretto da Fabrizio ...

Indonesia - crollo in una miniera : “Almeno 60 persone intrappolate” : Un crollo si è verificato in una miniera illegale nell’isola di Sulawesi, in Indonesia. Decine di persone sono rimaste sepolte. Un portavoce dell’Agenzia Indonesiana per i disastri ha riferito che il grave incidente è stato causato dal cedimento delle travi di sostegno, per effetto "dell’instabilità del terreno e delle gallerie troppo numerose".Continua a leggere

In India è cominciato un programma di Google per la prevenzione della cecità tra le persone affette da diabete : In India Google ha dato inizio a un programma di prevenzione della cecità per le persone affette da diabete. Il programma – portato avanti dalla sua società controllata Verily, che come Google fa parte di Alphabet – ha lo scopo di

In Sardegna alcune persone con il volto coperto hanno dato fuoco a un camion cisterna che trasportava del latte : Questa mattina alcune persone con il volto coperto hanno dato fuoco a un camion cisterna che trasportava del latte tra Nule e Ossida, rispettivamente in provincia di Sassari e di Nuoro, in Sardegna. Repubblica scrive che gli uomini erano armati e

Maltempo Campania : 5 persone bloccate dalla neve e poi tratte in salvo dai Carabinieri : In due diversi interventi, i Carabinieri della Compagnia di Montella (Avellino) hanno tratto in salvo cinque persone bloccate sui Monti Picentini dalla neve e dal ghiaccio, a bordo delle loro auto. I militari, intervenuti dopo l’allarme lanciato alla Centrale operativa dell’Arma senza pero’ che venisse precisata la posizione, hanno battuto per due chilometri a piedi la strada che collega l’Altopiano del Laceno al comune ...

Milano - incendio in via Turati : palazzo evacuato - mille persone in strada [GALLERY] : 1/24 Claudio Furlan/LaPresse ...