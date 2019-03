Roma | Sousa aspetta fino a mercoledì sera

Esonero Di Francesco? La Roma ha già contattato Paulo Sousa : la situazione : Paulo Sousa contattato dalla Roma nel caso in cui la situazione legata ad Eusebio Di Francesco dovesse naufragare portando all’ Esonero Paulo Sousa potrebbe essere l’erede di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma . L’attuale tecnico giallorosso è in bilico dopo la sconfitta pesante subita nel derby ed ora rischia l’ Esonero data anche la distanza dalla zona Champions League che si fa sempre più ampia. A Di ...

Roma e Di Francesco - i tre giorni per dirsi addio : Sousa o Donadoni in lista d'attesa : 'Aspettiamo mercoledì'. È quanto trapela off record dall'incontro andato in scena sabato sera, nel post-derby, tra la dirigenza giallorossa, Baldissoni, Monchi, Balzaretti, Fienga, Massara e Totti,. ...