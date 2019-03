Macron lancia segnali di pace | “Con Mattarella insieme nel segno di Leonardo”

ilfogliettone

(Di lunedì 4 marzo 2019) "Ci sono stati malintesi tra Italia e Francia ma bisogna andare oltre", bisogna "buttare il cuore oltre l'ostacolo" perche' "c'e' una storia da fare": alle spalle le tensioni con il governo, il presidente francese, Emmanuel, vuole ricucire il rapporto con l'Italia e ha annunciato che sara'al presidente Sergioa Parigi, il 2 maggio, per il 5Oesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci per "parlare di futuro e di Europa ai giovani". "I malintesi e le peripezie piu' recenti non sono gravi, bisogna andare oltre". "Ci sono state affermazioni un po' eccessive. Quello che dobbiamo ai nostri popoli, alla nostra storia all'Europa, e' andare oltre". E anche per la Tav, dice il presidente, si trovera' un'intesa, conciliando "la modernita' e l'ecologia". Dopo mesi di rapporto burrascoso,prova dunque a ricucire. Lo ha fatto dal ...

