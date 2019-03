Auto contro camion all’alba in Valsugana | morta una 46enne che tornava da lavoro

Incidenti : Vicenza - scontro tra Auto e camion - muore una donna : Vicenza, 4 mar. (AdnKronos) - Alle 7 di lunedì mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47 in località Merlo a San Nazario (Vicenza) per lo scontro frontale tra un’auto e un camion: deceduta una donna. I pompieri accorsi da Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso con il p

4 marzo - Incontro con Ennio Tomaselli Autore di "Messa alla prova" alla libreria Laterza di Bari : Collabora con riviste del settore, occupandosi di questioni giuridiche e casi di cronaca. Nel 2015 ha pubblicato il saggio Giustizia e ingiustizia minorile. Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi, ...

Revisione Auto scaduta : nessun sequestro al controllo. Le sanzioni : Revisione auto scaduta: nessun sequestro al controllo. Le sanzioni sanzioni per Revisione auto scaduta Dimenticare di far revisionare la macchina può capitare a qualunque automobilista sebbene la Revisione dell’ auto sia un obbligo previsto dalla legge. In breve, ogni 4 anni dall’immatricolazione e a seguire 2 anni, bisogna verificare lo stato di salute del mezzo e quest’ultimo rispetta ancora alcuni standard riguardanti i consumi, la ...

Erika Stefani e Barbara Lezzi - lo scontro tra le ministre sull'Autonomia. Chi vincerà la battaglia : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno affidato la battaglia per le autonomie, almeno dal punto di vista mediatico a due ministre: Erika Stefani della Lega e Barbara Lezzi del Movimento 5 stelle. La prima è la titolare del dicastero degli Affari regionali e delle Autonomie. La seconda guida il ministe

Schianto in Auto contro il casello : morto un giovane ufficiale della Marina : Pierfrancesco Dalle Luche, 35enne militare della Capitaneria di Porto di Viareggio ha perso la vita in un tragico incidente...

L'Auto si schianta contro il casello - muore comandante Capitaneria di Porto Santo Stefano : Pierfrancesco Dalle Luche , comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano è morto ieri in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto al casello di Rosignano Marittimo, ...

Scontro tra Auto - morti mamma e papà - feriti i figli : un arresto per omicidio stradale : Incidente mortale nella notte lungo la SS16 a . Due persone, un uomo e una donna, sono morte e altre 5 sono rimaste ferite, fra cui due bambini, in un incidente stradale. Una persona è stata arrestata.

L'Auto si schianta contro il casello - muore comandante Capitaneria di Porto Santo Stefano : Pierfrancesco Dalle Luche , comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano è morto ieri in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto al casello di Rosignano Marittimo, ...

Auto contro un palo a Pozzallo - muore un quarantacinquenne : Forse un malore la causa dell'incidente avvenuto stamattina in Via Napoli a Pozzallo. L'Auto sulla quale viaggiava un 45enne è finita contro un palo

Porto Recanati - scontro tra Auto - muoiono marito e moglie in Auto con i loro bimbi : Incidente mortale nella notte lungo la SS16 a Porto Recanati . Due persone, un uomo e una donna, sono morte e altre 5 sono rimaste ferite, fra cui due bambini, in un incidente stradale. Una persona è ...

Il Milan sorpassa l'Inter : contro il Sassuolo finisce 1-0. Basta l'Autogol di Lirola : Non sarà spettacolare, ma è tremendamente efficace. E concreto. Il Milan blinda ancora una volta la propria porta, supera un coriaceo Sassuolo approfittando nel primo tempo dell' autorete di Lirola su ...

Avanti un altro - Paolo Bonolis contro gli Autori : “Perc**ato da voi no” : Paolo Bonolis si arrabbia con gli autori di Avanti un altro: “Perc**ato no!” E’ un ricettacolo di buonumore, Avanti un altro. Un quiz che sfocia naturalmente nel varietà, mai uguale a se stesso, ogni sera allegro e spassoso. Merito dei concorrenti, ma soprattutto del duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il primo questa sera si è arrabbiato con gli autori del programma (il Dr. Christian e il paziente Jurgens) i quali, ...

Mariano Comense - si schianta con la moto contro un'Auto : diciottenne all'ospedale : Mariano Comense, Como,, 2 marzo 2019 - Il mancato rispetto di uno stop e l'eccessiva velocità sono le cause di un incidente che ha bloccato il traffico in centro poco dopo mezzogiorno . Tutto è ...

Fa inversione in Autostrada e va contromano : revocata patente. VIDEO - : L'uomo al volante ha effettuato la manovra alla guida lungo lo snodo tra la A7 e la A12 all'altezza del casello di Genova Bolzaneto: non si è reso conto di andare contromano. Le immagini sono state ...