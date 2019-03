SPOGLIO PRIMARIE Ciclone Abbate su Marcianise | Zingaretti stravince Il

Primarie Pd - a Napoli SPOGLIO a rilento per il match con la Juve - : Si stima che i risultati non arriveranno a Roma prima delle 2 di notte. A influire sulle operazioni il match di stasera. Secondo fonti locali del Pd, i presidenti manderanno il loro verbale completo ...

Primarie Pd - come seguire i risultati e lo SPOGLIO dei voti : Si vota per le Primarie del Pd: seggi aperti fino alle 20 per scegliere chi sarà il nuovo segretario dem tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. I primi risultati dovrebbero essere diffusi dopo la chiusura dei gazebo, mentre non ci saranno dei veri e propri exit poll, come avviene in caso di normali elezioni.Continua a leggere