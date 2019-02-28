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Traffico Roma del 28-02-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 28-02-2019 ore 13 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 28-02-2019 ore 13:30 (Di giovedì 28 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico REGOLARE REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE, NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA FLAMINIA PERMANGONO INVECE CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. CODE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA MONTE MARIO E IL GEMELLI E DAL BIVIO DI VIA MONTIGLIO AL GEMELLI. AL SALARIO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA NIZZA, LA STRADA È CHIUSA TRA VIA FROSINONE E VIALE REGINA MARGHERITA. ALL’EUR DA IERI SERA A CAUSA DI UNA VORAGINE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA DEI SOMMOZZATORI. In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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