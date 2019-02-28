L'articolo Traffico Roma del 28-02-2019 ore 13:30 proviene da RomaDailyNews.
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Traffico Roma del 28-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE, NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA FLAMINIA PERMANGONO INVECE CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE, NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA FLAMINIA PERMANGONO INVECE CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO STA CALANDO PROGRESSIVAMENTE DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI DALL’USCITA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO STA CALANDO PROGRESSIVAMENTE DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI DALL’USCITA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO Traffico ANCORA MOLTO INTENSO SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI DALL’USCITA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALLO SVINCOLO PONTINA EUR. IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO NON CI SONO GROSSE NOVITÀ, DATA L’ORA IL Traffico È MOLTO INTENSO, SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA CON CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO. SULLA FLAMINIA CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO NON CI SONO GROSSE NOVITÀ, DATA L’ORA IL Traffico È MOLTO INTENSO, SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA CON CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO. SULLA FLAMINIA CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IL Traffico LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE. SULLA FLAMINIA CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. DI CONSEGUENZA SUL RACCORDO ANULARE SI SONO FORMATE CODE IN ...
Traffico Roma del 28-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO Traffico SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE. SULLA FLAMINIA CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. DI CONSEGUENZA SUL RACCORDO ANULARE SI SONO ...
Traffico Roma del 27-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO, ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA PRENESTINA A ...
Traffico Roma del 27-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA CON PIAZZALE EDISON. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA DA ...
Traffico Roma del 27-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA BIVIO Roma-FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA ED APPIA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA PUBLIO ...
Traffico Roma del 27-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA BIVIO Roma-FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA ED APPIA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA PUBLIO ...
Traffico Roma del 27-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA PUBLIO VALERIO, RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA ...
Traffico Roma del 27-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA POGGIO VERDE ALL’INCROCIO CON VIA DEI SAMPIERI, RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA DA ...