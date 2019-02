Traffico Roma del 28-02-2019 ore 13 | 30

romadailynews

VIABILITÀGIOVEDÌ 28 FEBBRAIOORE 13:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL'ACI,REGOLARE REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE, NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA FLAMINIA PERMANGONO INVECE CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. CODE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA MONTE MARIO E IL GEMELLI E DAL BIVIO DI VIA MONTIGLIO AL GEMELLI. AL SALARIO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA NIZZA, LA STRADA È CHIUSA TRA VIA FROSINONE E VIALE REGINA MARGHERITA. ALL'EUR DA IERI SERA A CAUSA DI UNA VORAGINE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA DEI SOMMOZZATORI.

