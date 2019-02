tg24.sky

(Di giovedì 28 febbraio 2019), 007: "Nella Relazione annuale dei Servizi Segreti presentata oggi in Parlamento si sottolinea come l’Isis sia ancora in grado di ispirare attacchi in Europa. “La propaganda jihadista invita a colpire con armi non tradizionali, come i droni”. Conte: “Teniamo alta la guardia”Parole chiave:servizi_segreti isis droni digitall

zazoomblog : Terrorismo 007: Minaccia senza flessioni occhio a radicalizzati - - #Terrorismo #Minaccia #senza - PaoloBMb70 : RT @SkyTG24: Terrorismo, 007: 'Minaccia senza flessioni, occhio a radicalizzati' - Miti_Vigliero : RT @SkyTG24: Terrorismo, 007: 'Minaccia senza flessioni, occhio a radicalizzati' -