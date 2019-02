Napoli-Juve a Rocchi | Lazio-Roma a Mazzoleni

Napoli - Allan lancia la sfida alla Juve : "Vincere per i nostri tifosi" : allan Marques è un uomo e un calciatore di sostanza. Per questo ha badato al sodo anche nel rispondere alle domande di Kiss Kiss Napoli quando mancano pochi giorni a Napoli-Juve: 'È più importante per ...

Infortunio Ronaldo - ora c'è la conferma : ci sarà per Napoli-Juve? : Infortunio Ronaldo- Cristiano Ronaldo, dopo il match di campionato contro il Bologna ha accusato una forte contusione alla caviglia. Una lieve botta che potrebbe costringere il portoghese ad alzare bandiera bianca in vista della super sfida del San Paolo contro il Napoli. L'attaccante portoghese, di fatto, potrebbe esser risparmiato da Allegri soprattutto a pochi giorni

Serie A : Napoli-Juventus a Rocchi - Mazzoleni il fischietto del derby : L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 26esima giornata di Serie A che si aprirà venerdì sera alla Sardegna Arena con la gara tra Cagliari e Inter che vedrà impegnato Banti. 24 ...

Serie A - Napoli-Juventus a Rocchi. La Penna fischierà Torino-Chievo : TORINO - L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata

Juve - senti Ancelotti : "Sono venuto a Napoli per battere i bianconeri" : Carlo Ancelotti, intervistato ai microfoni di "La Stampa", ha colto l'occasione per presentare la prossima super sfida contro la Juventus, evidenziando i motivi che l'hanno spunto a dire sì al Napoli. L'ex tecnico bianconero ha riconosciuto il grande merito della Juventus nel corso di questo campionato, e sottolineato anche il demerito partenopeo.

La Juve vale quasi il doppio del Napoli : le rose a confronto : TORINO - La prima e la terza rosa della Serie A. Il posticipo della 25 a

Serie A - gli arbitri della 26giornata : Napoli-Juve a Rocchi - Mazzoleni per derby di Roma : La 26giornata di Serie A riserva due partite da bollino rosso. Una è lo scontro tra le prime due forze del nostro campionato, Napoli e Juventus, che si sfideranno al San Paolo nel posticipo della ...

Napoli-Juventus - arbitra Rocchi (smentiti i dietrologi) : La partita vinta a Torino È la designazione arbitrale che smentisce il popolo dei dietrologi. Gianluca Rocchi domenica sera arbitrerà Napoli-Juventus al San Paolo. È lo stesso arbitro di Juventus-Napoli dello scorso anno a Torino quando il Napoli vinse 1-0 con gol di Koulibaly. arbitraggio che piacque poco agli juventini anche per quella doppia ammonizione rifilata ad Asamoah e Benatia nella stessa azione. Quest’anno in campionato Rocchi ...

Napoli-Juve - una sfida da 1 - 3 miliardi : Al San Paolo, domenica sera, saranno di scena la prima e la terza rosa più

Napoli-Juventus - Ancelotti avverte : "Qui per battere i bianconeri" : NAPOLI JUVENTUS – Una gara che non ha bisogno di presentazioni. Una gara che non ha bisogno di particolare preparazione, perché è una partita che (quasi) si presenta e prepara da sola. Napoli-Juventus da sempre è una sfida che va oltre classifica e punti, è un duello tra nord e sud d'Italia, tra i "ricchi"

Napoli-Juventus - Allegri in conferenza stampa col dubbio CR7 : NAPOLI JUVENTUS, Allegri parla sabato – Con molta probabilità non sarà una gara che metterà in gioco lo Scudetto, come fu nella passata stagione, ma Napoli-Juventus è sempre una partita a parte. Sicuramente la sfida che sotto al Vesuvio attendono di più nel corso del campionato, sicuramente la sfida con un valore che va oltre

Napoli-Juve è anche Ancelotti vs Allegri : un duello di stile : Dovessero formare un governo, non ci sarebbero imbarazzi. Carlo agli Esteri: ha vinto in Inghilterra, in Francia, in Spagna e in Germania. Ovunque. Max agli Interni: vincerà il suo sesto scudetto e a ...

Ancelotti : 'Il campionato del Napoli è annacquato dalla straordinarietà della Juventus' : Si avvicina Napoli - Juventus, una sfida molto attesa dal calcio italiano, ecco perché gli addetti ai lavori non risparmiano i loro pronostici e tra questi c'è anche il diretto interessato, Carlo Ancelotti, che nell'intervista rilasciata a "La Stampa" ha fatto il punto sul big match e sullo status quo dei duellanti. In primo luogo il tecnico afferma che la classifica di Serie A non mente, perché la Juventus è al di sopra della media, mentre il ...

Napoli-Juve - la Questura consiglia ai tifosi di evitare simboli bianconeri : Napoli Juventus Questura – Si va verso il tutto esaurito allo stadio San Paolo di Napoli, per la sfida tra i partenopei e la Juventus. Fino a ieri sera, erano stati venduti 35.000 biglietti, ma le previsioni parlano di 50.000 spettatori presenti domenica sera. Napoli-Juve aperta agli stranieri: via libera dall'Osservatorio Dopo le ultime domeniche,