Lazio-Roma | tutti i numeri del derby

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE TRAFFICO ...

Roma - Nzonzi : «Non abbiamo paura - battiamo Lazio e Porto» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Roma - Il derby d'andata lo ha vinto al fianco di De Rossi , forse anche per ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E APPIA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A PARTIRE DALLA BUFALOTTA FINO ALL’APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA ULTERIORI CODE TRA CASILINA E APPIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TOR ...

Serie A - Derby Lazio-Roma e big match Napoli-Juventus : le quote di William Hill per la 26ª Giornata : if, device.desktop, , == true, { googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, "div-gpt-ad-1478700462569-0",; //googletag.pubads, ,.refresh, [gptAdSlots['native']],; },; } else { jQuery, "#div-...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN ...

Serie A – Derby Lazio-Roma e big match Napoli-Juventus : le quote di William Hill per la 26ª Giornata : Ventiseiesima Giornata di Serie A con due big match: il Derby della Capitale fra Lazio e Roma e la sfida scudetto Napoli-Juventus. Le quote di William Hill In campo la 26a Giornata di Serie A tra Derby capitolino e Napoli-Juventus: le quote di William Hill Doppio big match in programma: Lazio favorita a 2.50 sulla Roma (2.87); nel match con la Vecchia Signora (3.20) pronostici a favore dei partenopei (2.40) Di nuovo in campo con le ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA VIA SELCIATELLA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA: DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A CAMPOVERDE SUD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA SELCIATELLA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA: DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A CAMPOVERDE SUD, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALL’USCITA PER VIA ARDEATINA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA; E PROSEGUONO I ...

Napoli-Juve a Rocchi - Lazio-Roma a Mazzoleni : Questi i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2018/19 in programma domenica 03 marzo alle ore 15.00. Atalanta-Fiorentina (ore 18.00): Marco Guida di Torre Annunziata (Galetto-Fiorito/iv: Sacchi/Var: Orsato/Avar: Mondin); Cagliari-Inter (domani 20.30): Luca Banti di Livorno (Costanzo-Manganelli/iv: ...

Lazio-Roma arriva anche in… politica : la scommessa tra due consiglieri : Si avvicina sempre di più il derby di campionato tra Lazio e Roma, una partita che non ha bisogno di presentazioni e che ha contagiato anche il Consiglio regionale del Lazio, dove due capigruppo “convintamente di centrosinistra” – Marta Bonafoni della Lista Zingaretti e Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali) – hanno presentato un video su Facebook anche a sfondo calcistico. Bonafoni è giallorosso, Capriccioli ...