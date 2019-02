«Chi parla in nome del popolo di solito è un bugiardo compulsivo e un aspirante tiranno»

"CucChi - Alfano diChiarò il falso in Parlamento" : Anche l'ex ministro Angelino Alfano venne inconsapevolmente indotto 'a riferire il falso su atti falsi': è ciò che emerge dall'ennesima udienza sul caso della morte di Stefano Cucchi. Per il pm ...

La figlia del portavoce di Putin stagista all’Europarlamento : «Stesso gruppo del M5S». Chi è Elizaveta - sexy 21enne : Lei si chiama Elizaveta Peskova, ha 21 anni ed è la figlia del portavoce di Putin: la ragazza è finita nell’occhio del ciclone dopo che è emersa la notizia di un suo impiego al Parlamento Europeo come stagista. Elizaveta è figlia di Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, e sta conducendo uno stage per conto di un deputato francese del gruppo Efdd, Aymeric Chauprade (ex Front National e ora con Les Français Libres). In un momento in ...

Elena BosChi torna a parlare di Di Maio e Di Battista e litiga con Borgonzoni (LEGA) : Elena Boschi litiga con la Borgonzoni della Lega e parla anche di Di Maio e Di Battista Al centro del diverbio ci sono i numeri sull’immigrazione e di fatto gli animi si scaldano subito nel corso dell’ultima puntata di Di Martedì su La7. La Boschi rivolgendosi alla leghista parla delle cifre citate dall’Unhcr che di … L'articolo Elena Boschi torna a parlare di Di Maio e Di Battista e litiga con Borgonzoni (LEGA) proviene ...

'La figlia del portavoce di Putin lavora al Parlamento Ue' : scoppia il caso. Chi è Elizaveta - sexy 21enne : Secondo quanto si apprende però la giovane stagista russa non avrebbe accesso a informazioni sensibili, e tutta la responsabilità politica del suo operato ricade sul parlamentare che ha deciso di ...

Serie D - Chiesta interrogazione parlamentare : “arbitri contro Ladispoli” : “Le ripetute vessazioni commesse dagli arbitri ai danni del saranno oggetto di un’interrogazione parlamentare che chiederemo a Giorgia Meloni di presentare. L’amministrazione comunale non assistera’ passivamente al perpetrarsi di ingiustizie nei confronti della squadra che rappresenta la nostra citta’ nel prestigioso campionato di Serie D”. E’ l’annuncio del consigliere comunale Giovanni ...

Ignazio Corrao - parla il grillino : "Matteo Salvini non ci preoccupa - risChia di scoppiare come Matteo Renzi" : "Dobbiamo allearci solo con chi fa le nostre stesse battaglie, comitati già presenti da tempo sul territorio, persone fidate e pulite". E "sul tavolo" c'è anche la possibilità di presentare altre liste d'appoggio composte sempre da attivisti, ma con un simbolo diverso". Ignazio Corrao, già capogrupp

Un gruppo Chiede al Parlamento di fermare il 5G perché è risChioso per la salute : Si tratta a questo punto solo di volontà politica, agire per garantire la salute pubblica sarebbe solo un fatto di democrazia'. Gli studi sul 2G e 3G Nel 2018, ha ricordato Belpoggi, sono stati ...

Banche - ok della Camera alla Commissione parlamentare d'inChiesta - : Definiti i dettagli sul decreto per i "rimborsi celeri" ai truffati dalle Banche. La biCamerale sarà composta da 20 senatori e 20 deputati e potrà indagare sul sistema finanziario con gli stessi ...

Parla parla che Salvini... Maria Elena BosChi asfaltata dalla Borgonzoni : Alla fine forse la partecipazione di Maria Elena Boschi a DiMartedì su La7 passerà alla piccola storia politico-televisiva di questo 2019 per i suoi occhiali da "maestra sapientina". La deputata "bolzanina" del Pd è in studio da Giovanni Floris e se la vede direttamente con la leghista Lucia Borgonzoni. Scontro duro che vede i telespettatori su Twitter emettere un verdetto pressoché unanime: dem asfaltata.Tra i commenti (in alcuni casi ...

Chievo - i numeri parlano Chiaro : è il peggior club in Europa : Stagione veramente da dimenticare per il Chievo che è iniziata con lo scandalo plusvalenze fittizie e che adesso dovrebbe concludersi con la retrocessione nel campionato di Serie B. Le statistiche parlano chiaro, considerando i cinque maggiori campionati europei di Calcio, il Chievo Verona risulta la peggiore squadra in termini di risultati e la seconda peggiore in termini di forma a pari merito con una squadra tedesca. Il Chievo occupa ...

Francesco e Giulia - finalmente la verità su Fariba : l’ultima foto parla Chiaro : Francesco Monte e Giulia Salemi, una foto su Instagram chiarisce i rapporti con Fariba Poco fa su Instagram è arrivata una foto di Francesco e Giulia con Fariba che ha tranquillizzato i fan. I due ex gieffini non hanno nessun nemico da combattere in famiglia: va tutto benissimo. In questi mesi si è vociferato di […] L'articolo Francesco e Giulia, finalmente la verità su Fariba: l’ultima foto parla chiaro proviene da Gossip e Tv.

Chiuse parlamentarie M5s - 2.994 candidati per 76 posti : Si sono Chiuse alle 12 di oggi le candidature sulla piattaforma Rousseau per le Europarlamentarie M5s in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Si sono proposte, si legge sul blog delle stelle, 2.994 persone, di cui 405 donne e 2.589 uomini. La circoscrizione con più candidati è quella meridionale: 914 le candidature. La percentuale di donne più alta si registra nella circoscrizione isole con un 16%, mentre la più bassa si registra in ...