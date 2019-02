Uccise il socio a coltellate | pena ridotta in appello per l' ex conduttore tv 

today

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La Corte d'assise d'che ha escluso l'aggravante della premeditazione per Alessandro Cozzi: cancellato l'ergastolo,è...

InterNapoli : #Villaricca, uccise il socio in affari: scarcerato Savanelli, condannato per l'omicidio Galdiero su… - PiazzaClaudio : @matteosalvinimi E soldi gente come Buzzi (un assassino che uccise il socio con più di 60 coltellate e posto della… -