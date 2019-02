Siae | fino a ieri la proposta della Lega era inutile propaganda Poi è arrivato Mogol

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Stiamo assistendo a una strana storia d’amore tra chi dice di voler cambiare le cose e i dinosauri dello status quo. Uno scenario grottesco e italianissimo, che dimostra come buona partepolitica e la vecchia industria musicale siano ormai irreparabilmente lontane da ciò che succede nella vita reale. Ma andiamo con ordine.Finito il festival di Sanremo, l’ex direttore di Radio Padania e oggi deputatoAlessandro Morelli tuona: “la vittoria di Mahmood all’Ariston dimostra che grandi lobby e interessi politici hanno la meglio rispetto alla musica“. Da un lato uno penserebbe che il presidenteCommissione Trasporti e Telecomunicazioni abbia argomenti più seri di cui occuparsi, dall’altro lato un ottimista potrebbe dire: ok, vediamo se il sacro fuoco di Morelli magari genera qualcosa di positivo per la nostra povera musica italiana.La risposta, ...

