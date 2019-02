SCUOLA Bambini proibiti | isolamento ed esclusione segnano la nostra vita

Alessandria - due pitbull entrano nel cortile di una SCUOLA e azzannano bambini e genitori : 5 feriti : Pomeriggio di paura all'elementare di Carpeneto. Sotto sequestro i molossi, fuggiti da una casa vicina. Denunciati i proprietari

"Matteo deve tornare a SCUOLA. I bambini non vaccinati verranno spostati di classe" : "Matteo tornerà a scuola. Punto e basta, niente deroghe", esclude alternative l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, all'unisono col governatore Zingaretti:"E' una storia assurda, tutelare i suoi diritti significa civiltà". Ha raccontare la storia del bambino di 8 anni, guarito dalla leucemia e impossibilitato a tornare in classe per la presenza di 5 bambini non vaccinati, è il Corriere della Sera.Privo ...

"Mio figlio è guarito dalla leucemia - ma non va a SCUOLA per 5 bambini no vax. Un morbillo può essergli fatale" : "Il 6 febbraio dopo mesi di chemioterapia e un ricovero di 56 giorni in ospedale, ci hanno detto che mio figlio poteva rientrare a scuola". Non si dà pace Sara, mamma di un bambino di 8 anni che ha vinto la leucemia, ma non può tornare a scuola per la presenza di bambini no vax."Già da novembre avevo contattato la dirigente per spigare la situazione, ma ho avuto sempre risposte evasive. Poi è venuto fuori che in tutte ...

Immunodepresso di 8 anni non va a SCUOLA perché cinque bambini non sono vaccinati | La Regione Lazio : verificate la sicurezza : Il caso nel quartiere San Giovanni: un bambino di otto anni dopo la chemio non può essere sottoposto a vaccinazioni. cinque compagni di classe non sono vaccinati: "due sono figli di mamme che si dichiarano no vax".

Immunodepresso non va a SCUOLA perché cinque bambini non sono vaccinati | La Regione Lazio : verificate la sicurezza : Il caso nel quartiere San Giovanni: un bambino di otto anni dopo la chemio non può essere sottoposto a vaccinazioni. cinque compagni di classe non sono vaccinati: "due sono figli di mamme che si dichiarano no vax".

Diabete in aumento in Toscana : ecco i campi SCUOLA per bambini e ragazzi : ... acquistano autonomia, conoscono altri coetanei, stanno all'aria aperta, a contatto con la natura, fanno sport, si divertono. "Come Regione consideriamo fondamentali questi campi scuola per ii ...

Prato : bambini maltrattati al dopoSCUOLA - due maestre arrestate : Un doposcuola nel quale le maestre avrebbero a più riprese maltrattato bambini tra tre e sei anni. Accade a Prato in una struttura gestita da cinesi. I bambini oggetto dei presunti maltrattamenti sono ...

Napoli - la mamma rapinata davanti alla SCUOLA : 'Minacciata con la pistola - in auto avevo due bambini' : Terrorizzata per la rapina subita davanti la scuola in cui ogni mattinata accompagna i suoi i propri figli, Maria non rivela il cognome nel timore di ritorsioni. davanti agli occhi ancora la scena di ...

Napoli - la mamma rapinata davanti alla SCUOLA : «Minacciata con la pistola - in auto avevo due bambini» : Terrorizzata per la rapina subita davanti la scuola in cui ogni mattinata accompagna i suoi i propri figli, Maria non rivela il cognome nel timore di ritorsioni. davanti agli occhi ancora la scena di...

Video di Lino Guanciale per UNHCR - attore e sostenitore dei bambini rifugiati : “La SCUOLA è l’unica salvezza” : attore ma anche attivo nel sociale, Lino Guanciale per UNHCR torna ad essere volto e voce in occasione della terza edizione della campagna "Mettiamocelo in testa". L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha lanciato questa nuova iniziativa in cui intende sottolineare l'importanza dell'istruzione per le bambine rifugiate. Nel Video, pubblicato sui canali social, Lino Guanciale spiega in che modo si è avvicinato alla campagna e ...

Bolzano - lo scandalo sul modulo della Asl per i bambini di SCUOLA media : chiedono la razza : Scoppia la polemica a Bolzano per un questionario diffuso dalla Asl agli insegnanti di una scuola media. Come riporta il quotidiano Alto Adige, ai docenti è stato chiesto di valutare alcuni ragazzi e delinearne il profilo, rispondendo però anche al quesito: "Gruppo etnico o razza dell'alunno". Il mo

Reggio Calabria - il Coordinamento Genitori : 'vergogna! A cinque mesi dall'inizio della SCUOLA Bambini e famiglie degli I.C. di Gallico e ... : ... eserciti una discriminazione territoriale nell'erogazione di un servizio comunale? Come è possibile accettare passivamente che a vincere in questa vicenda sia ancora una volta la politica "del ...

SCUOLA/ Maltrattamenti in classe - quota 100 può liberare i bambini dalle maestre-nonne in crisi di nervi : Come possono docenti sempre più anziani "insegnare" a 29 o 30 bambini, spesso disagiati e sempre meno motivati a studiare? Ben venga quota 100

I bambini del Cara di Castelnuovo che tornano da SCUOLA : Roma, 23 gen., askanews, - Alcuni bambini che tornano dall'asilo, in pullman, al Cara di Castelnuovo di Porto, accolti dai genitori.Una mamma, che sembra capire qualche parola di italiano, prende suo ...