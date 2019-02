Lady Gaga non ha rispettato il ' codice delle donne' La perfomance agli Oscar

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La cerimonia di premiazione degli2019 ha regalato grandi emozioni e, tra le performance che hanno maggiormente commosso gli spettatori e gli ospiti del Dolby Theatre, c'è stata senz'altro quella che ha visto protagonistie Bradley Cooper. I due hanno cantanto insieme "Shallow", canzone tratta dalla colonna sonora del film "A Star is Born" premiata come Miglior Canzone Originale dall'Academy.L'alchimia tra i due era lampante, tanto da emozionare il pubblico e da suscitare perfino qualche polemica. In molti, soprattutto sui social network, hanno commentato la possibile gelosia da parte di Irina Shayk (compagna di Cooper presente alla serata degli, ndr) per la particolare sintonia emersa durante il duetto; altri hanno auspicato che tra la cantante e l'attore possa sbocciare l'amore anche nella realtà, dopo quello nato per finzione nella pellicola che ...

