“Il nocciolo | molto più che una semplice coltura”

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Cresce l’interesse per ilin Italia, grazie anche all’aumento dei consumi di nocciole nel mondo. Questa coltura presenta un grande potenziale, ed ha tutte le carte in regola per offrire interessanti opportunità ai produttori sia in termini economici sia di sostenibilità ambientale.La provincia di Asti non fa eccezione e anche sul nostro territorio si sta assistendo ormai da anni ad un forte trend di crescita. Di conseguenza è cresciuta anche la consapevolezza da parte degli agricoltori ad operare in questo settore e la richiesta per una maggiore specializzazione.E’ per questo che Confagricoltura Asti, da sempre attenta alle esigenze dei corilicoltori, sta organizzando un corso di formazione dal titolo “Ildi più di una, che avrà luogo sabato 9 marzo, a Moncalvo, presso la sede della Pro Loco (Via Testa Fochi, 14). Una giornata ...

