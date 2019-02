Fiamme su nave mercantile a Chioggia

ilfogliettone

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ore di paura per l'incendio sviluppatosi a bordo di unbattente bandiera del Belize, l'Hala B., ormeggiato nel porto di. Il rogo, partito dalla sala macchine, ha coinvolto anche la poppa e solo l'intervento dei soccorsi, coordinati dalla Guardia costiera di, ha permesso di trarre in salvo tutti e 18 i membri dell'equipaggio. In zona ci sono sei rimorchiatori e una motobarca dei vigili del fuoco, tuttora impegnati nel tentativo di spegnere le. Le operazioni sono coordinate dalla sala operativa della Guardia costiera. Iltrasporta legname.

