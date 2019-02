Fed conferma approccio ' paziente' sui tassi | ' rischi economici fuori dagli Usa'

Usa - Powell conferma approccio "paziente" Fed nonostante crescita "solida" : I rischi in aumento e i recenti dati economici più deboli non dovrebbero peggiorare la prospettiva di una solida crescita dell'economia statunitense nel 2019, ma la Fed rimarrà 'paziente' per quanto riguarda ulteriori aumenti dei tassi d'interesse.

Powell - Fed : confermata la politica 'wait and see' : Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha testimoniato davanti al Congresso, sottolineando come l'economia degli Stati Uniti rimanga forte, ma sia sottoposta a "correnti incrociate e segnali contrastanti". L'istituto centrale sta osservando la situazione nella sua evoluzione ed è pronta ad ...

Satta-Boateng - un altro indizio conferma la fine del loro matrimonio : sparita la Fede nuziale all’anulare di Melissa : Melissa Satta non porta più la fede al dito, è davvero finita con Kevin Prince Boateng Sembra proprio essere finita tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. L’ex Velina, intervistata sulla fine della sua relazione con il calciatore del Barcellona, aveva ammesso qualche tempo fa: “finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”. A circa due anni dalle nozze e dopo aver trascorso le vacanze natalizie ...

Federica Panicucci conferma la pace con Barbara D’Urso (FOTO) : Barbara D’Urso: confermata la pace con Federica Panicucci Dopo anni al centro di una chiacchierata rivalità, Barbara D’Urso e Federica Panicucci hanno fatto pace e sono tornate a parlarsi. Nata come una delle tante leggende che corrono tra i corridoi Mediaset, l’antipatia tra le due Signore di Mediaset si era affrettata ad affermare alla luce anche delle frecciatine durante passate dirette televisive. Durante la puntata di ieri ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Wendy Holdener si conferma campionessa nella combinata. Sesta Federica Brignone : Wendy Holdener conquista la medaglia d’oro in combinata ai Mondiali di sci alpino 2019 ad Are, bissando il titolo di St. Moritz 2017. La svizzera, che in questo format vanta anche il bronzo olimpico a PyeongChang 2018, si conferma dunque una grande specialista di una gara che, con ogni probabilità, sparirà già a partire dal prossimo anno per lasciar spazio al parallelo. La classe 1993, grande favorita della vigilia grazie all’assenza ...

Fedez conferma su Instagram : "Non sarò giudice ad X Factor 13 - voglio concentrarmi sulla mia famiglia" : Fedez: 'Lascio la tv e mi concentro sulla musica'. Addio a X Factor? Il rapper milanese, intervistato da News Mediaset, ha espresso il desiderio di abbandonare la televisione. prosegui la letturaFedez conferma su Instagram: "Non sarò giudice ad X Factor 13, voglio concentrarmi sulla mia famiglia" pubblicato su TVBlog.it 01 febbraio 2019 17:09.

La Fed conferma la pausa sui tassi USA - ecco perché le altre banche centrali la seguiranno : 'La Federal Reserve può permettersi il lusso della pazienza'. Sono le parole pronunciate ieri dal governatore Jerome Powell, che nei fatti suggellano la svolta monetaria negli USA, con una pausa sul ...

Tassi di interesse - la Fed conferma un orientamento più prudente : La cautela accompagna la Federal Reserve anche nella prima riunione del 2019. Sebbene l'istituto centrale americano abbia confermato la fiducia nei confronti dell'economia a stelle e strisce, ribadisce di dover essere paziente riguardo alla questione dei Tassi di interesse. In sostanza, sono meno probabili ulteriori rialzi del costo del denaro.Frenata sui Tassi di interesseA indurre la FED verso la cautela circa i Tassi di interesse, sono gli ...

Fed : Tassi confermati tra 2 - 25% e 2 - 50% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Finale Hopman Cup – la Svizzera si conferma campione - la coppia Federer-Bencic in trionfo a Perth : La coppia Svizzera supera in tre set quella tedesca formata da Zverev e Kerber, confermandosi campione anche nel 2019 La Svizzera vince la Hopman Cup 2019, bissando così il successo ottenuto un anno fa. A Perth sono Roger Federer e Belinda Bencic ad alzare al cielo il trofeo, battendo in Finale la squadra della Germania formata da Alexander Zverev e Angelique Kerber. Dopo il primo punto ottenuto da King Roger e il pari centrato dalla ...

Sci alpino - confermato il week-end di Wengen : controllo positivo della Federazione Internazionale : Arriva anche il sì per Wengen: dal 18 al 20 gennaio di terranno combinata, discesa e slalom della Coppa del mondo maschile Dopo il sì per Adelboden, arriva anche quello per Wengen. confermato, dunque, il lungo weekend di gare che va da venerdì 18 a domenica 20 gennaio dopo il controllo positivo da parte della FIS. In quei giorni si terranno tre prove in tre discipline diverse valide per la Coppa del mondo maschile: si comincerà con la ...