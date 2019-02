Cucchi | nuove prove di depistaggio | Al ministro Alfano documenti falsificati

repubblica

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Il pm: "Le carte acquisite a novembre 2018 dimostrano che si è giocata una partita truccata sulle spalle di una famiglia che mette in gioco la credibilità di un intero sistema"

