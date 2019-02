Trono Classico | Angela Nasti sessista? Scoppia la polemica sul web

U&D Trono Classico - in studio il confronto tra Lorenzo e Giulia : Secondo le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, inerenti alla registrazione di domenica 24 febbraio che vedremo la prossima settima, ci sarà una nuova tronista. Un volto conosciuto e già noto che arriva direttamente dalla villa, si tratta di Giulia Cavaglià, la non scelta di Lorenzo Riccardi. In studio hanno fatto il loro ingresso Giulia e Lorenzo, Claudia è rimasta dietro le quinte per non intromettersi nel confronto tra i due. ...

Anticipazioni U&D - Trono Classico : Andrea bacia Federica - la Cavaglia tronista : Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta ieri 24 febbraio negli studi Elios di Roma dove stando alle Anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', ci sono stati molti colpi di scena. Il primo riguardante l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, diventata in men che non si dica la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. Giulia Cavaglia infatti, presente in puntata per un confronto post scelta con ...

U&D - spoiler Trono Classico : Giulia tronista : Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta domenica 24 febbraio; si è parlato del post scelta di Lorenzo Riccardi, con un confronto in studio tra l'ex tronista e la non scelta Giulia. Al termine del faccia a faccia, una sorpresa ha visto protagonista la giovane piemontese a cui è stato offerto il trono di Uomini e donne direttamente dalla padrona di casa Maria De Filippi. Giulia ha accettato e la vedremo quindi nelle ...

Trono Classico anticipazioni : Andrea Zelletta bacia una corteggiatrice : Andrea Zelletta bacia Federica del Trono Classico di Uomini e Donne Nuovi colpi di scena attendono i fedeli telespettatori del Trono Classico di Uomini e Donne. Oggi, domenica 24 febbraio, è stata registrata una nuova puntata e dalle anticipazioni riportate da NewsU&D è emerso che Andrea Zelletta ha baciato Federica durante una loro esterna. Un bacio decisamente passionale e coinvolgente tanto che il pubblico presente in studio ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Giulia Cavaglia è la Nuova Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: colpo di scena, Maria De Filippi rivela a Giulia Cavaglia di essere la Nuova tronista, proprio mentre sta effettuando un confronto con Lorenzo Riccardi! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Angela Nasti frequenta nuovi corteggiatori, ma chiede alla redazione di voler avere come pretendente, Luca Daffrè! Si sono tenute in queste ore, le nuove registrazioni Uomini e Donne Classico. Grazie alle ...

