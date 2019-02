Russia | 22 anni per tradimento a ex capo cybersecurity FSB

Russia - abbandona la figlia per andare a divertirsi : muore di fame e sete a 3 anni : Un episodio drammatico e a tratti inquietante quello che si è verificato nei giorni scorsi in Russia, dove una bambina di appena tre anni è stata ritrovata morta all'interno della propria abitazione, deceduta per la fame e la sete dopo aver trascorso una settimana in casa completamente sola. La madre, infatti, la ventunenne Maria Plenkina, secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero e media internazionali, ha abbandonato sua figlia ...

Russia - scopre che il marito la tradisce da 5 anni : rapisce l'amante - la uccide e brucia il corpo : Quando Elena Romanova, 36enne di San Pietroburgo, ha scoperto online che suo marito Evgeny la tradiva da cinque anni con una giovane collega che le assomigliava in maniera impressionante e con la...

Russia. Per punizione lascia il figlio di 6 anni chiuso in una borsa in una foresta sottozero : Il piccolo è stato trovato vicino a un'autostrada a nord di Mosca dopo aver passato la notte nella foresta. La madre lo aveva costretto ad entrare in un grosso borsone e poi gli aveva legato testa e braccia con dei sacchetti di plastica. "Lo ha fatto perché dice che sono stato scortese" ha raccontato il bambino.Continua a leggere

BieloRussia : studente di 15 anni accoltella e uccide una professoressa e un compagno di classe : L'adolescente ha estratto il coltello in classe e si è scagliato contro l'insegnante e i compagni. Oltre a due morti ci sono anche diversi feriti in gravi condizioni.Continua a leggere

Russia - testimone di Geova condannato a sei anni per "estremismo" : È stato condannato a sei anni di detenzione per "estremismo", essendo il leader di un gruppo religioso. È accaduto in Russia, dove il cittadino danese Dennis Christensen, capo della comunità di testimoni di Geova di Oryol, una piccola città a 400 chilometri da Mosca, è stato punito da un tribunale, con la reclusione. A riferirlo all'AFP, uno dei portavoce dei testimoni di Geova in Russia, Yaroslav Sivulskiy. Si tratta della prima condanna di ...

Russia - l'inchiesta sul massacro del passo di Djatlov riapre dopo 60 anni : «Se potessi rivolgere a Dio una sola domanda, gli chiederei: che cosa è veramente successo ai miei amici quella notte?». Yuri Yudin era partito con loro. Era uno dei dieci giovani escursionisti, ...

Stati Uniti via dal trattato sul disarmo nucleare : 'La Russia lo ha violato per anni' : Washington - 'La Russia ha messo a rischio gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti, non possiamo più essere limitati da un trattato che la Russia viola in maniera spudorata'. Mike Pompeo , ...

Perché da 70 anni Giappone e Russia si contendono quattro isole - le Curili : Il vulcano Kudryavy, uno dei più grandi, è una fonte significativa di Renio, elemento poco diffuso nel mondo e ritenuto assai prezioso da entrambi i governi. Infine c'è la produzione di uova di pesce,...

Governatore Crimea : unificazione con la Russia agognata da quasi trent'anni - : Oggi il Governatore della Crimea, Sergey Aksenov, ha dichiarato che il terreno per l'unificazione della penisola con la Russia è stato preparato 28 anni fa, quando i Crimeani in un referendum hanno ...

Russia - ragazzina di 13 anni si spara al volto mentre si fa un selfie con la pistola del papà : Una ragazzina di 13 anni si è sparata in pieno volto accidentalmente con la pistola del papà mentre si scattava un selfie. L'adolescente di Mosca è sopravvissuta al terribile incidente, ma è in ...

BoRussia Dortmund - cessioni per 411 milioni in cinque anni : L’arte della plusvalenza Proprio ieri abbiamo scritto della normalità del Borussia Dortmund, in relazione all’annuncio della cessione di Pulisic. Nell’articolo si parlava del business model del club tedesco, ma anche della ricezione di media e tifoseria rispetto ad un modo di intendere e approcciare il calciomercato. Oggi è ancora più importante ed impattante parlare dei conti della società renana, perché le cifre prodotte in ...

Russia - uccisa a 16 anni con 30 coltellate dal fidanzatino : 'Voleva lasciarmi' : Un'altra tragedia, nella quale a perdere la vita è una giovane ragazza neanche maggiorenne, si è consumata un paio di giorni fa in Russia. Purtroppo il dramma si è consumato per mano della ferocia del fidanzatino della sedicenne. La giovane vittima è Safia Askarova, una ragazza di appena sedici anni russa nonché giovane promessa del nuoto, uccisa dal proprio ragazzo, Nikita Malygin, con ben trenta coltellate distribuite tra l'addome, il collo e ...

Russia : spento reattore nucleare dopo 45 anni : spento il reattore nucleare numero uno della centrale “Leningradskaya”, vicino San Pietroburgo, dopo 45 anni: lanciato nel 1973, il reattore è stato il primo del tipo RBMK-1000 realizzato in Unione Sovietica, lo stesso modello del reattore numero 4 di Chernobyl che nel 1986 provocò la peggiore catastrofe nucleare della storia del nucleare civile. L'articolo Russia: spento reattore nucleare dopo 45 anni sembra essere il primo su Meteo ...

Russia - chiude per gioco in lavatrice il fratellino di 3 anni : il piccolo muore soffocato : Una tragedia è accaduta in Russia, precisamente nella città di Gubkinski, negli scorsi giorni. Due bambini stavano giocando, quando uno di loro, il più grande, ha chiuso il fratellino dentro ad una lavatrice, che era comqunque spenta. Il più grande avrebbe costretto il piccolo ad alzarsi a forza dal letto, proprio per andare a giocare. Di lì a poco è avvenuta la tragedia: il piccolo è morto soffocato all'interno dell'elettrodomestico. A scoprire ...