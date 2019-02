Ricardo Oliveira | non ditemi che vi eravate dimenticati di lui

lanotiziasportiva

: @jorgenicola Benedetto, Pratto, Ricardo Oliveira - ogaiTMD : @jorgenicola Benedetto, Pratto, Ricardo Oliveira - ptmalemodel : ricardojmoliveira Ricardo Oliveira ?? with intimissimiuomo Intimissimi Uomo ?? - anxur80 : @andrea___182 @leo_de_araujo Credo che in ricardo oliveira ci fosse il suo zampino, sbaglio? -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Non tutti i tifosi in quel di Milano, sponda rossonera, avranno un gran ricordo diquando giunse alla corte del Milan per prendere il posto di un certo Shevchenko.Calcio estero, Storie, Sudamerica,L’attaccante brasiliano, ora in forza all’Atlético Mineiro, con i suoi gol sta trascinando la squadra ai gironi di Copa Libertadores che partiranno settimana prossima.Tornato in patria nel 2015 con la maglia del Santos, dopo un lungo peregrinare tra Europa e Medio Oriente, oggi sembra ringiovanito con la maglia del “Galo” nonostante in maggio compirà 39 anni.Questa l’attualità, ma vediamo quale fu il percorso intrapreso dal giocatore in passato che gli ha permesso di arrivare fin qua: dopo aver cominciato la propria carriera in Brasile nel Portoguesa, nel 2002 si trasferisce al Santos. È stato capocannoniere della ...