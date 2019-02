Integrity Tour | nuova tappa con il Chievo

Match fixing - anche il Chievo per l’Integrity Tour 2019 : Integrity Tour Chievo – Dopo gli incontri di questo mese con Juventus, Inter, Frosinone, Sassuolo, Fiorentina, Genoa e Sampdoria, l’Integrity Tour 2019 – che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport – fa […] L'articolo Match fixing, anche il Chievo per l’Integrity Tour 2019 è stato realizzato da ...

L’Integrity Tour fa tappa in Liguria : incontro con il Genoa : Dopo gli incontri di questo mese con Juventus, Inter, Frosinone, Sassuolo e Fiorentina, L’Integrity Tour 2019 – che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport – oggi ha fatto tappa in Liguria per […] L'articolo L’Integrity Tour fa tappa in Liguria: incontro con il Genoa è stato realizzato da Calcio e ...

Match fixing - alla Continassa l’Integrity Tour 2019 : Nelle ultime ore l’Integrity Tour 2019 ha fatto tappa a Torino, esattamente allo Juventus Training Center della Continassa. Inizialmente è andato in scena un incontro con la Prima Squadra, poi nel pomeriggio il workshop si è spostato allo JTC di Vinovo con la Primavera e l’Under 17: l’obiettivo principale è il contrasto al Match fixing, quindi nel dettaglio combattere le frodi sportive ed indirizzare i giovani atleti ad ...

Integrity Tour 2019 : oggi a Torino con la Juventus : L'impegno della Lega Serie A nella formazione dei propri tesserati prosegue per il quinto anno all'insegna del contrasto al match fixing, una problematica del mondo sportivo che deve essere ...

Match fixing : Integrity Tour in casa Juve : ANSA, - ROMA, 5 FEB - L'integrity tour 2019 - che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport - oggi ha fatto tappa a Torino, allo Juventus Training Center della Continassa. In mattinata incontro con la Prima Squadra, poi nel pomeriggio ...

L’Integrity Tour incontra la Lazio : ecco di cosa si tratta : Nelle ultime ore è andato in scena presso il Centro sportivo della Lazio di Formello l’Integrity Tour 2019, un incontro con calciatori e tecnico con l’obiettivo di combattere il match fixing e le frodi sportive. “Ringraziamo Lega Serie A, Istituto per il Credito Sportivo e Sportradar per il questo meeting annuale. Siamo contro l’illecito, le frodi sportive e tutto cio’ che puo’ minare il ‘mondo ...

L'Integrity Tour incontra la Lazio : Siamo contro l'illecito, le frodi sportive e tutto ciò che può minare il 'mondo calcio - ha detto il difensore biancoceleste Francesco Acerbi -. Siamo coscienti di essere modelli di correttezza e ...

L'Integrity Tour riparte da Napoli : ANSA, - ROMA, 22 GEN - Riprende con il Napoli L'Integrity Tour 2019, il progetto che intende rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport. "Ospitiamo con grande piacere qui a Castel Volturno la Lega Serie A, Sportradar e l'Istituto per il Credito sportivo che si impegnano per ...