Gigi D’Alessio furioso per un commento rivolto ad Anna Tatangelo | la risposta stizzita

‘Anna Tatangelo - come fai a stare con quell’essere’ : reazione furiosa di Gigi D’Alessio : “Str***o!!! Il mondo l’ha già trovato con me“: questa la risposta di un seccato Gigi D’Alessio a un utente Instagram che aveva commentato in malo modo l’ultimo post del cantante, lasciando intendere in maniera decisamente irrispettosa che D’Alessio non sarebbe all’altezza di Anna Tatangelo , sua compagna da quasi quindici anni con cui si è riappacificato dopo un 2018 complicato per entrambi. ...

Ornella Vanoni in lacrime a Ora o Mai Più : la commozione per Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio : Ornella Vanoni commossa ad Ora O Mai Più per il duetto di Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio Ornella Vanoni non è riuscita a trattenere le lacrime durante la diretta di Ora o mai Più. Ospite della puntata del 16 gennaio, insieme a Patty Pravo, è stato Gigi D’Alessio che come di consueto duetta con tutti […] L'articolo Ornella Vanoni in lacrime a Ora o Mai Più: la commozione per Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio proviene da ...