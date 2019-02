Due armi per il Samsung Galaxy Note 10 | strada in discesa?

Napoli - ragazzo accoltellato in piazza Dante : 'Erano in Due - volevano rapinarmi' : Prima la minaccia, poi la coltellata. Un giovane di 27 anni - A.M. , incensurato - è stato ferito nel pomeriggio mentre percorreva, diretto a casa, vico Cappuccinelle, non lontano da piazza Dante. ...

Karate - Europei Giovanili 2019 : Carmine Luciano e Asia Agus conquistano il titolo! Bronzo per Daniele De Vivo - Due medaglie nel kata a squadre : Grande Italia nella seconda giornata di gare degli Europei Giovanili di Karate ad Aalborg (Danimarca). Dopo l’ottimo avvio di ieri, gli azzurri continuano ad essere protagonisti sui tatami danesi e oggi sono arrivate altre cinque medaglie tra gli junior. Andiamo quindi a scoprire le performance dei nostri portacolori. Partiamo da Carmine Luciano, che si prende il primo titolo odierno, trionfando nei -55 kg. Un risultato che conferma le grandi ...

Milano : spaccio e detenzione abusiva di armi - Due arresti (2) : Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Le indagini hanno consentito ai poliziotti di ricostruire l’attività illecita dei due, accertando la quotidiana ed intensiva cessione di stupefacente a numerosi acquirenti, direttamente negli appartamenti di uno stabile in via Fleming. Durante la perquisizione, nell’abit

Milano : spaccio e detenzione abusiva di armi - Due arresti : Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Due uomini, di 81 e 38 anni, sono stati arrestati per spaccio e detenzione abusiva di armi. E' accaduto lo scorso venerdì, 1 febbraio, a Milano. L'operazione, condotta dagli agenti del commissariato Porta Genova attraverso pedinamenti e confronto di dati raccolti, ha por

"Lasciano al freddo i bimbi per risparmiare" : Due maestre in carcere per maltrattamenti : Sono accusate di maltrattamenti su una decina di bambini, tra i tre mesi e i tre anni, ospiti nei mesi scorsi dell'asilo nido privato 'Nasconnido', ricavato in un palazzo nel centro di Torino, in via ...

Due nuovi video gameplay di Days Gone tra strategia - stealth - armi spianate e orde di famelici freaker : I rinvii che hanno colpito Days Gone in più di un'occasione hanno inevitabilmente alimentato alcuni dubbi sull'esclusiva PS4 e gli scettici di fronte al progetto di Sony Bend Studio non mancano di certo. Due nuovi video gameplay potrebbero però quanto meno (ri)accendere l'interesse dei giocatori.Come segnalato da Twinfinite, il gioco è stato mostrato sul palco del Taipei Game Show 2019 dandoci l'occasione di vedere da vicino alcune meccaniche ...

Matteo Salvini - la paura segreta del leghista : "Ho paura di schiantarmi - dormo con Due cuscini" : Sondaggi alla mano, la Lega di Matteo Salvini ha raggiunto picchi di consenso che il Carroccio non aveva mai visto finora. Un record che il ministro dell'Interno confessa di vivere anche con un pizzico di paura. Intervistato da Panorama, il leader della Lega viene paragonato a una locomotiva, come q

Sci alpino - le azzurre affilano le armi in vista di Sankt Anton - Due prove veloci per stupire? : La Nazionale italiana femminile di sci alpino in questa Coppa del Mondo 2018/19 confidava parecchio nelle prove veloci, sorretta dalla campionessa olimpica Sofia Goggia. Per sua sfortuna, invece, l’atleta bergamasca è finita immediatamente ai box per un pesante infortunio al malleolo che l’ha tolta di torno per lunghi mesi. Nonostante questa assenza, comunque pesantissima, le nostre rappresentanti hanno mosso passi importanti nelle ...

Kate e Meghan - look riciclati per il pranzo di Natale. Ma una delle Due lascia il segno : altro che risparmio… : Kate Middleton e Meghan Markle, il pranzo di Natale con la Regina Elisabetta a Buckingham Palace è andato. pranzo d’ordinanza al quale, a star a sentire il gossip, avrebbero fatto volentieri a meno, ma un no alla sovrana era da escludere a priori. Naturalmente le duchesse erano accompagnate dai rispettivi consorti, William e Harry che, sostiene sempre il gossip, risentirebbero e non poco delle tensioni tra le mogli. Al tradizionale evento ...