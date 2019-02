Darksiders III | Il DLC “The Crucible” è disponibile su tutte le piattaforme

gamerbrain

(Di martedì 26 febbraio 2019) La sfida ha ora inizio! Il DLC “The Crucible” diIII è oraper PC, PlayStation 4 e Xbox One.E ora, ascolta…Targon ha un messaggio per te…Cavaliere, Solo i guerrieri più forti di tutta la storia hanno ottenuto l’accesso al Crucible. Per dimostrare che sei degno, cattura il primo dei Deadly Sins una volta per. Fallo e Vulgrim ti mostrerà la strada. Più peccati sconfiggi, più potrai andare oltre in Crucible.Una volta entrato in Crucible, i nemici ti attaccheranno in una serie di ondate. Se sopravvivi ad un set di cinque, ti viene data una scelta: prendi la tua ricompensa e parti o procedi e rischi di perdere tutto. Sconfiggile cento onde in una volta sola e affronta la sfida finale.In definitiva:Una volta sconfitto il primo peccato “reale”, ...