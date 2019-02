Banche | via libera a commissione inchiesta

Al via la commissione d'inchiesta sulle Banche : indagherà su vari aspetti del sistema finanziario : Via libera definitivo e pressoché unanime della Camera all'istituzione della commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario per la legislatura in corso. Sarà composta da venti senatori e da venti deputati, che dovranno dichiarare l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento ...

Truffa su vendita diamanti - “ai dirigenti delle Banche viaggi e reperti archeologici dalla società che li smerciava” : viaggi e oggetti di archeologia regalati ai dirigenti delle banche che avrebbero poi venduto i suoi diamanti alla clientela a prezzi gonfiati, presentandoli come un investimento “blindato”. Gli investigatori hanno quantificato in circa 99mila euro i cadeaux che la Intermarket Diamond Business spa (nel frattempo finita in procedura fallimentare) ha fatto negli anni ai vertici degli istituti coinvolti nell’inchiesta della Procura di ...

Banche : al via a Cinecittà il 25esimo Forex - Visco protagonista : Roma, 31 gen., askanews, - Scatta domani a Roma negli Studi di Cinecittà la due-giorni del Forex, con il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel ruolo di protagonista. Sarà la 25esima ...

Banche - Carige chiede al Tesoro la garanzia dello Stato su obbligazioni per 2 miliardi. Via libera dell’Ue al decreto : Banca Carige ha chiesto al Tesoro la garanzia pubblica prevista dal decreto varato l’8 gennaio “per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di due miliardi di euro con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi”. Lo ha comunicato la banca, che “si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione della ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro, nell’ambito del massimale previsto dal decreto”. La notizia è ...

Mps - Lega "salviamola subito" : ma M5s si oppone/ Caos Banche - Salvini attacca Bce : "creano instabilità" : Caos Banche, Mps a rischio dopo attacco Bce a crediti deteriorati: Lega "salviamola subito", ma il M5s si oppone dopo il caso Carige. Salvini vs Francoforte

Borse Ue senza direzione. Piazza Affari sulla via del rialzo con le Banche : Le principali Borse europee arrivano al traguardo di metà seduta cercando ancora una direzione precisa dopo la bocciatura della Brexit di Theresa May da parte del parlamento britannico . Il primo ...