Amazon | sciopero dei driver | oggi niente consegne in Lombardia

Amazon - stop alle consegne in Lombardia : corrieri in sciopero : consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) stop alle consegne di Amazon in Lombardia il 26 febbraio 2019. Hanno dichiarato sciopero nuovamente i corrieri che lavorano nella filiera del colosso dell’ecommerce per opporsi ai ritmi e alle condizioni di lavoro. Intanto, per le ore 10 è prevista una manifestazione dei driver con un presidio sotto gli uffici milanesi della compagnia americana. A guidare la mobilitazione ci saranno anche le sigle ...