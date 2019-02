Usa-Corea | nucleare? Un pretestoEcco i veri obiettivi di Trump e Kim

Kim vuole una Corea senza Usa : Roma. “E’ molto divertente guardare la gente che per anni ha fallito, senza ottenere niente, dirmi come devo negoziare con la Corea del nord. Ma grazie comunque!”. Poco prima di partire per Hanoi, in Vietnam, dove domani e dopodomani si terrà il secondo summit tra il presidente americano e il leader

Lavrov : Usa capiscono inutilità ultimatum in negoziati con la Corea del Nord - : "Non funzionerà, e penso che gli americani stessi abbiano già capito", ha detto, parlando alla conferenza Cooperazione internazionale in un mondo turbolento, tenutasi in Vietnam sotto l'egida del ...

Summit Usa-Corea Nord - treno Kim Jong-Un viaggia verso Vietnam : Il treno speciale del leader Nordcoreano Kim Jong-Un procede la sua marcia verso il Vietnam, in vista del secondo Summit col presidente americano Donald Trump del 27-28 febbraio: il convoglio è stato "...

Corea del Nord rimpatria con la forza dall’Italia a Pyongyang la figlia dell’ambasciatore accUsato di diserzione : L’ex ambasciatore NordCoreano reggente a Roma, “scomparso” a novembre in quello che è visto come un tentativo di diserzione. Oggi la notizia che nello stesso mese sua figlia, studentessa, è stata rimpatriata con la forza nello stesso mese dall’Italia a Pyongyang. Sono gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda forniti da Thae Yong-ho, ex numero due dell’ambasciata del Nord a Londra, rifugiatosi a Seul nel 2016. Il blitz, ...

Usa ritengono che ci sono possibilità di denuclearizzare la Corea del Nord - : L'amministrazione statunitense è convinta che ci siano tutte le possibilità per porre fine ai programmi nucleari della Corea del Nord. Lo ha dichiarato mercoledì in un'intervista rilasciata a Fox TV ...

Usa e Corea del nord : segnali positivi emessi dal secondo colloquio tra Kim Jong-un e Trump : Nonostante tra loro vi siano ancora divergenze sulla questione della denuclearizzazione, rimane ancora attendibile l'avvenire del processo di risoluzione politica della questione della penisola ...

Corea del Nord-Usa - Kim : secondo incontro con Trump porterà risultati - : 'La Corea del Nord continuerà ad osservare la politica di denuclearizzazione; risolverà la questione della penisola attraverso il dialogo; farà in modo che il secondo vertice …

Kim Jong-un in Cina : vertice con Xi Jinping/ Incontri Usa-Corea del Nord in Vietnam per nuovo summit con Trump : Corea del Nord, visita in Cina di Kim Jong-un: Incontri con Xi Jinping in vista del secondo summit con Trump. Contatti funzionari Usa-Pyongyang

Cina propone di mediare rappacificazione tra Usa e Nord Corea dopo discorso di Kim Jong-un - : ... durante cui ha definito il nuovo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come una delle priorità principali nella politica estera nazionale nel 2019, ma allo stesso tempo ha ...

Pechino sostiene dialogo Usa-Corea del Nord per denuclearizzazione - : La Cina appoggia gli sforzi di Washington e Pyongyang per rafforzare la fiducia reciproca e promuovere la denuclearizzazione e la soluzione politica della penisola coreana. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang, commentando gli impegni dei leader statunitensi e Nordcoreani a proseguire il dialogo. Beijing ...