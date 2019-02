: Salvini: rivedrò ancora i pastori sardi - TelevideoRai101 : Salvini: rivedrò ancora i pastori sardi -

"In settimana convocherò nuovamente ial Viminale per dare una degna chiusura a questa vicenda". Lo annuncia il ministro dell'Interno Matteoa margine di un convegno della Confagricoltura tenutosi in una università privata di Roma. "Incontrerò i. Quelli che hanno fermato domenica una cisterna di latte con i fucili, non sonoma sono delinquenti. I primi ad arrabbiarsi sono i. Perché inon aggrediscono con i bastoni nessuno".(Di lunedì 25 febbraio 2019)