Rumor | tutti i giochi Xbox One potranno essere eseguiti su Windows 10

Compensi Festival di Sanremo : Baglioni sarebbe il più pagato di tutti ( Rumor S) : Il Festival di Sanremo ha debuttato ufficialmente su Raiuno. Questa sera, in onda la prima puntata della kermesse musicale condotta da Claudio Baglioni che torna sul palco dell'Ariston per la seconda volta consecutiva e anche nelle vesti di direttore artistico. Al suo fianco vi sono Virginia Raffaele e Claudio Bisio al suo debutto ufficiale. In molti in queste ore si stanno chiedendo a quanto ammontano i Compensi percepiti dai tre conduttori di ...

Il Milan sorprende tutti : chiesto Gabigol all'Inter (RumorS) : Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, è pronto a tornare in Italia dopo i dodici mesi in prestito al Santos in cui si è rigenerato vincendo la classifica capocannonieri nel campionato brasiliano con diciannove reti. Un rendimento che permetterà all'Inter di poterlo cedere a titolo definitivo grazie al fatto che il suo cartellino si è rivalutato dopo un anno e mezzo in cui il giocatore non è riuscito ad affermarsi in Europa. Prima con la ...