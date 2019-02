Roma | ' Mondo di mezzo' | Gianni Alemanno condannato a sei anni

Inchiesta Mondo di Mezzo - ex sindaco di Roma Gianni Alemanno condannato a 6 anni di carcere : Lo ha detto l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, dopo la sentenza di condanna a sei anni per corruzione nell'ambito di un processo stralcio di primo grado dell'Inchiesta 'Mondo di Mezzo'.

La Superluna di Neve incanta la notte della Terra : GALLERY spettacolare con tutte le FOTO da Roma - Milano e dal resto del Mondo : 1/88 AFP/LaPresse ...

Roma - l'ex Cafu : 'Zaniolo può diventare il migliore al mondo. Se la Juve lo vuole...' : Zaniolo lo deve ancora dimostrare ma può diventare il migliore del mondo'. LA Juve LO VUOLE - 'Se la Juve gli ha messo gli occhi sopra vuol dire che è veramente bravo, ma la decisione di restare o ...

'Roma' - la forza seduttiva di un nome; da Cuàron alle gemelle sparse nel mondo : Piovono Premi su Roma. Non sulla nostra città, ma sul film di Alfonso Cuarón, che ha vinto riconoscimenti in ogni parte del mondo, dai Golden Globe ai Bafta inglesi, ed è in corsa per 10 Premi Oscar a ...

Roma - anche l'Uefa alla scoperta di Zaniolo : 'Mondo ai suoi piedi' : 'Ecco chi è il bambino prodigio che dopo la notte di Roma-Porto ha il mondo ai suoi piedi'. C'è un pò di enfasi, ma sicuramente tanta sorpresa anche nelle parole dell'Uefa alla 'scoperta' di Niccolò Zaniolo, il 19enne centrocampista della Roma ieri autore di una ...

Roma : decima al mondo per il traffico : ANSA, - NEW YORK, 12 FEB - Roma è la decima città per congestione del traffico al mondo. E' quanto emerge dalla classifica della società di ricerca INRIX, che compila annualmente il Global Traffic ...

Mondo di mezzo - procura chiede 5 anni per l’ex sindaco di Roma Alemanno : “Condannare l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a cinque anni di carcere”. È la richiesta della procura di Roma nel processo che vede imputato l’ex ministro per corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell’inchiesta sul Mondo di mezzo-Mafia Capitale. Secondo l’accusa, Alemanno, tra il 2012 e il 2014 avrebbe ricevuto oltre 220mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. I soldi, in base ...

Progeria - primo intervento al mondo sul cuore di un paziente al San Camillo di Roma : Sono solo cinque in Italia e meno di un centinaio in tutto il mondo le persone affette da Progeria, una rara patologia che porta ad un invecchiamento precoce di tutti gli organi ad eccezione del cervello. Una delle cause che portano alla morte questi pazienti sono i problemi cardiaci. Ora all'ospedale San Camillo di Roma per la prima volta al mondo è stato eseguito un intervento con un approccio assolutamente non invasivo, sul cuore di un ...

Progeria - Sammy Basso operato al cuore invecchiato precocemente a Roma : è il primo intervento al mondo : La scorsa settimana sul corpo di Sammy è stato compiuto un intervento chirurgico che vanta un primato mondiale : si tratta del primo intervento del genere realizzato, al mondo, su un malato di ...

Venezuela - Maduro : grazie anche a Roma per la solidarietà|Il mondo diviso in due : Il presidente difende il regime durante una manifestazione a Caracas: «Il colpo di Stato è fallito». E annuncia la possibilità di nuove elezioni parlamentari. anche l’opposizione in piazza con Juan Guaidó: «Abbiamo bisogno di aiuti umanitari»