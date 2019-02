L’insonnia è legata a malattie cardiache e depressione | identificati geni e neuroni che

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Due differenti ricerche hanno identificato per la prima voltaalla base dell’insonnia. Con questi si è iniziato così a delineare il primo quadro completo dei meccanismi biologici che causano questo disturbo: entrambe le ricerche, pubblicate sulla rivista Nature Genetics, hanno messo in evidenza un legame cone disturbi dovuti a stress e ansia, grazie agli innumerevoli dati forniti da milioni di partecipanti. La ricerca del Massachusetts General Hospital (Mgh) e dell’Università di Exeter ha scovato 57associati ai sintomi dell’insonnia, analizzando i dati di 450.000 persone conservati nella Biobanca del Regno Unito, insieme a quelli di 15.000 norvegesi e 2.200 americani.“Iche abbiamo scoperto potrebbero ora essere il bersaglio per nuovi trattamenti“, commenta Jacqueline Lane del Mgh. ...