Decretone | il governo scommette sul via libera al Senato senza la fiducia

Decretone : Aula slitta alle 19 - nodo gli emendamenti del governo : slitta alle 19 la ripresa dei lavori dell'Aula sul Decretone. Lo comunica il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli intervenendo dopo le relazioni di maggioranza e minoranza. Il rinvio è dovuto ...

Riforma pensioni : Decretone - Governo prepara nuovo pacchetto modifiche per la Camera : Il decretone contenente le misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza ha ricevuto il via libera dalla Commissione Lavoro al Senato ed approda a Palazzo Madama per la seconda lettura. Ci sarebbero ancora molti nodi da sciogliere prima che il testo passi alla Camera per la successiva conversione in legge definitiva. Pronto un altro mini-pacchetto di modifiche Intanto, il Governo Conte avrebbe elaborato un ...

Decretone : governo tende mano su navigator : E una mano per mettere in moto un percorso virtuoso la dovrebbe dare anche il mondo dell'informazione secondo il vicepremier: in tv ci sono invece troppi 'libretti d'istruzione su come aggirare il ...

Pensioni : Decretone - Governo mira all'allungamento della pace contributiva : Continua ancora la discussione in Commissione Lavoro al Senato sulle modifiche da apportare al cosiddetto decretone unico prima della conversione in legge definitiva. Il testo, infatti, è già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e si trova ormai da alcune settimane in Aula al Senato dove sono stati presentati più di cinquecento emendamenti contenenti le proposte di modifica. Il Governo propone la pace contributiva fino a 10 anni Stando a ...

Decretone - Capigruppo e summit governo : 11.28 La presidente del Senato Casellati ha convocato la conferenza dei Capigruppo alle 15, dopo le proteste delle opposizioni in Aula per lo stop dei lavori in commissione sul cosiddetto Decretone,la misura varata dal governo che contiene reddito di cittadinanza e quota 100. Le opposizioni denunciano blocchi,slittamenti, sconvocazioni dei lavori: da qui la Capigruppo decisa da Casellati. Nel pomeriggio, riunione di governo sui nodi ancora da ...

Decretone - Capigruppi e summit governo : 11.28 La presidente del Senato Casellati ha convocato la conferenza dei capigruppo alle 15, dopo le proteste delle opposizioni in Aula per lo stop dei lavori in commissione sul cosiddetto Decretone,la misura varata dal governo che contiene reddito di cittadinanza e quota 100. Le opposizioni denunciano blocchi,slittamenti, sconvocazioni dei lavori: da qui la Capigruppo decisa da Casellati. Nel pomeriggio, riunione di governo sui nodi ancora da ...

Decretone : fonti governo - pronto domani : ANSA, - ROMA, 23 GEN - Il testo del Decretone sul reddito di cittadinanza e su quota 100 per le pensioni dovrebbe essere pronto, con la bollinatura della Ragioneria dello Stato, nella giornata di ...

La Lega vuole cambiare il Decretone : “Ma non faremo cadere il governo” : Il “decretone” andrà corretto, Matteo Salvini su questo non ha dubbi: le misure su reddito di cittadinanza e “Quota 100” verranno modificate, soprattutto nella parte che riguarda i disabili. Ma, nonostante la mossa plateale con la quale ha preso le distanze dal reddito di cittadinanza in conferenza stampa, il leader della Lega non intende rimettere...

Riscatto anni di laurea - le novità nel Decretone del governo : basteranno 5.241 euro annui : Arriva lo sconto per riscattare gli anni del percorso accademico per gli under 45 che abbiano iniziato la propria attività lavorativa a partire dall'anno 1996 e che ricadono, dunque, interamente nel regime pensionistico contributivo. A stabilirlo è il mega decretone ministeriale sul reddito di cittadinanza e sulla cosiddetta 'quota cento'. La decisione arriva con l'obiettivo di concedere un'agevolazione alle nuove generazioni, in particolar modo ...

Riscatto laurea - le novità nel Decretone del governo : Riscatto laurea: arriva lo sconto degli anni dell'università per gli under 45, che abbiano iniziato a lavorare dopo il 1996 e ricadono quindi per intero nel regime contributivo. Lo prevede il ...

Decretone - Governo : platea reddito cittadinanza non cambia : 5 mln : Roma, 18 gen., askanews, - La platea del reddito di cittadinanza 'non cambia': i beneficiari sono 5 milioni. E 'circa 1 milione 800 mila famiglie ne hanno diritto'. Lo precisano fonti di palazzo Chigi,...

Decretone - governo vara reddito di cittadinanza e Quota 100 : Roma, 17 gen., askanews, - Via libera del governo al Decretone sul reddito di cittadinanza e Quota 100. Dopo il vertice di questa mattina tra il premier Giuseppe Conte e i due vice Matteo Salvini e ...

Reddito e pensioni - via libera del governo al Decretone : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Questa è «una tappa fondamentale per questa esperienza di governo,...