Trova antico letto in discarica e lo svende | il compratore scopre che ' fu di Enrico IV re

A Pompei Trova to un antico affresco con l'immagine di Narciso - : Gli archeologi hanno trovato sulle pareti di una delle case di Pompei un affresco con l'immagine di Narciso , che ama il suo riflesso, riferisce il Daily Mail. Tra le rovine della città di Pompei , gli ...

Isernia - inchiesta Start Up : ri Trova to l'antico missale di Aversa : Le indagini della Procura pentra hanno consentito di restituirlo alla comunità. Dal 2013 se ne erano perse le tracce dal 2013 Isernia . C'è anche l'antico missale di Aversa tra le opere d'arte ...

Anna Tatangelo compie 32 anni e riTrova l’amore : ecco il romantico regalo di Gigi D’Alessio : «Un risveglio stupendo». Anna Tatangelo compie oggi 32 anni e inizia la giornata con il regalo più bello: l’amore ritrovato con Gigi D’Alessio, papà di suo figlio Andrea, che le ha regalato un gigantesco fascio di rose rosse accompagnato da un romantico biglietto: «Auguri amore mio». I fan della coppia esultano per la riappacificazione dopo un momento di crisi. I due sono stati lontani per qualche mese, la cantante si era trasferita ...