Italiano supera francese come lingua più studiata Ora è quarta al mondo | classifica

L' Italiano supera il francese e diventa la quarta lingua più studiata nel mondo : ... pubblicazione cartacea ed elettronica del SIL International , che prende in analisi migliaia di lingue nel mondo fornendo per ognuna di esse il numero dei parlanti, le regioni di diffusione, i ...

L'Italiano è la quarta lingua più studiata al mondo (superato il francese) : Stilare una classifica delle lingue più parlate al mondo non è facile come si potrebbe pensare. Intanto perché è praticamente impossibile conoscere il numero preciso delle persone che parlano una determinata lingua perché, prima di tutto, è difficile stabilire qual è la vera differenza tra lingua e dialetto. Poi bisogna tenere conto di quale istituzione rileva i dati e del momento storico in cui essi vengono raccolti, perché i numeri possono ...