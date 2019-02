Chi piange sul latte versato

Nicoletta Larini si perde in autostrada e piange/ La fidanzata di Bettarini Chiama... : Nicoletta Larini si perde in autostrada mentre torna da Milano a Viareggio: la fidanzata di Stefano Bettarini scoppia a piangere e...

Donatella Milani piange a Vieni da me : “Non so Chi sia mio padre” : Vieni da me, Donatella Milani confessa in lacrime: “Non ho mai saputo chi è mio padre” Si è raccontata a cuore aperto Donatella Milani nella puntata di Vieni da me di oggi, martedì 19 febbraio 2019, dopo il clamoroso scontro avuto sabato sera in diretta a Ora o mai più con Donatella Rettore. Nell’appuntamento odierno del programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, Donatella Milani ha però parlato molto anche ...

Laura Chiatti piange a Verissimo - poi parla del terzo figlio con Marco Bocci : Laura Chiatti a Verissimo promuove il film Un’avventura e parla del terzo figlio Laura Chiatti è tornata a Verissimo per promuovere il suo nuovo film, Un’avventura. Ma l’ospitata da Silvia Toffanin è stata anche occasione per parlare dei recenti problemi personali. L’attrice umbra ha dovuto prima fronteggiare la malattia del marito Marco Bocci, poi quella […] L'articolo Laura Chiatti piange a Verissimo, poi parla ...

Bimba di 22 mesi picChiata dal compagno della mamma : "Piangeva troppo - non volevo" : F.Z. è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ed è stato portato nel carcere di Velletri. La piccola - con diverse...

Roma - bimba di 22 mesi picChiata dal compagno della mamma perché piangeva troppo : Un bruttissimo fatto di cronaca si è consumato nella serata di ieri in zona Castelli Romani, vicino Roma. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un uomo di 25 anni, ha picchiato sua figlia, di soli 22 mesi. Il motivo del folle gesto del soggetto è quanto mai banale: la bimba infatti, secondo quest'ultimo, piangeva troppo, e quindi voleva trovare un modo per farla stare zitta. All'improvviso, si è scagliato contro la creatura, colpendola più ...

Sanremo 2019 - il giorno dopo : Chi l’avrebbe mai detto che ci saremmo ritrovati a rimpiangere la svizzera? : Chi l’avrebbe mai detto. Sempre pronti a fare ironia sul suo perenne sorriso. Lì, col dito puntato, a dire “ma cosa avrà questa sempre da ridacchiare questa qua?“. O peggio, nella versione haters: “Ci credo che ride, s’è sposata un milionario, chi sta meglio di lei?”. E ancora, “ma possibile che dopo aver partorito torni sempre in gran forma, anzi, più bella di prima?”. Una sequela di frecciatine, ...

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY e HOPE - Chi piange e chi ride… : Con il ritorno in scena di HOPE Logan (sia pure con una nuova interprete, Annika Noelle), la soap opera Beautiful è pienamente tornata al triangolo giovanile che già aveva contraddistinto i suoi anni precedenti quello tra STEFFY (Jacqueline MacInnes Wood), Liam Spencer (Scott Clifton) e la stessa HOPE. Facciamo un veloce riepilogo. Attualmente nelle puntate italiane la già complicata trama in questione vede l’inserimento di un Bill Spencer ...

Chiara Ferragni piange al funerale dell'ex manager : lo straziante saluto ad Alessio : Chiara Ferragni piange al funerale di Alessio Sanzogni: occhiali da sole scuri e cappotto nero al funerale di Alessio Sanzogni, il suo ex manager morto a soli 34 anni pochi giorni fa in un incidente...

Omicidio di Cardito - il dolore di Tony : piange tutto il giorno e Chiede perdono : Quella avvenuta in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Cardito, è una vera e propria tragedia che sta continuando a far parlare molto. Nelle televisioni italiane, infatti, non si fa altro che tornare sull'argomento e, dopo le confessioni da parte del ventiquattrenne, Tony Essoubti Badre, che ha raccontato di aver ucciso il piccolo Giuseppe e di aver malmenato anche la sua sorellina, l'uomo è finito dietro le sbarre. Da quel ...

Russia - nonni buttano nel fuoco il nipotino : ubriaChi - non volevano sentirlo piangere : Un fatto veramente inquietante quello che è accaduto in Russia, precisamente nel distretto di Khakassia, dove un bambino di appena 11 mesi è stato trovato morto carbonizzato dopo essere stato buttato nella stufa della casa dai propri nonni. La vittima, Maxim Sagalakov, era stato lasciato in custodia ai nonni dalla madre, la ventenne Viktoria. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, però, una volta rincasata, la ragazza si è trovata ...

Chiara Ferragni piange al funerale di Alessio Sanzogni/ L'addio all'ex manager : 'spero che troverai la pace' : Chiara Ferragni piange al funerale di Alessio Sanzogni: accompagnata dalla sorella Valentina, la moglie di Fedez dice addio all'ex manager.