Ischia | traghetto non riesce a ormeggiare a causa del vento e urta nave ferma VIDEO

Blastingnews

: Corsa del 23-02-2019 17:25 [Caremar] [Nave traghetto veloce] Napoli - Capri SOSPESA - trag_ischia : Corsa del 23-02-2019 17:25 [Caremar] [Nave traghetto veloce] Napoli - Capri SOSPESA - trag_ischia : Corsa del 23-02-2019 17:35 [Caremar] [Nave traghetto] Napoli - Ischia Porto SOSPESA - trag_ischia : Corsa del 23-02-2019 17:35 [Caremar] [Nave traghetto] Napoli - Procida SOSPESA -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Il maltempo, diffuso in queste ore in tutta la Penisola, stando numerosi disagi e incidenti. Poche ore fa, nel porto di, unnon è riuscito a portare a termine la manovra di ormeggio, e cosi ha colpito unavicina. Paura per i passeggeri a bordo, che però non hanno riportato nessuna conseguenza. L'incidente, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è statoto proprio dal fortissimodi tramontana che da ieri sera soffia sul Golfo di Napoli. Le onde hanno spinto il natante contro l'altraormeggiata nel porto. Al momento, e fino a quando la situazione non migliorerà, tutti i collegamenti da e per Napoli, sono sospesi. Risultano isolate Capri, Procida e la stessaI fatti Secondo quanto riportato da Repubblica, ilDon Peppino, della compagnia di navigazione Gestour, ha pericolosamenteto un altro natante della compagnia ...