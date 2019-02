Asse Di Maio-Salvini contro “partito dello spread” | vogliono affondarci

Prove di disgelo con Parigi. Di Maio incontra l'ambasciatore francese MAsset rientrato a Roma : Una stretta di mano a favore di cronisti e telecamere, foto l'uno di fronte all'altro intenti a parlare. L'incontro tra Luigi Di Maio e l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, tornato a Roma a Palazzo Farnese, segna l'inizio del disgelo tra il governo italiano e la Francia in un momento in cui i rapporti sono più che mai deteriorati. Non succedeva infatti dalla Seconda guerra mondiale che l'ambasciatore francese venisse ...

Fisco - Di Maio : AbbAsseremo soglie di punibilità per gli evasori : Milano, 22 feb. , LaPresse, - "Le soglie di punibilità per gli evasori saranno nuovamente abbassate. L'evasione è un reato, grave, dannoso per lo Stato e per i cittadini. Sono contento che finalmente ...

Diciotti - Asse tra Salvini e Di Maio. M5s spaccato : ... alla quale Di Maio non nasconde di stare già lavorando Per la prima volta, forse non per l'ultima, i 5 Stelle si sono comportati da partito e non da movimento, mettendo l'opportunità politica al di ...

[Il caso] Salvini congela le autonomie in nome della tregua con Di Maio e l'Assenso ai testi viene retrocesso a "discussione" : ... si trova in mezzo ad una tempesta politica tra Lega e 5 Stelle. E siccome l'accordo tra le due forze di governo è ancora molto lontano, in maniera molto elegante il ministro competente, la leghista ...

Renzi : “Il problema di Di Maio è l’Assenza di cervello - non le manine”. Poi duro sulla Castelli : “Cialtrona” : “Il problema di Di Maio non sono le manine, ma la sua assenza di cervello”. Queste le parole di Matteo Renzi, senatore del Partito Democratico, intervenendo alla presentazione del suo ultimo libro “Un’altra strada”, alla Camera di Commercio di Roma. “Io ricordo lo scontro tv tra la Castelli e Padoan. Alla professionalità del nostro onorevole la Castelli ha risposto ‘Questo lo dice lei’. Studi ...

Di Maio vede Parolin : Asse per i negozi chiusi di domenica : Gli interventi della Chiesa sono aumentati di intensità e le voci nel mondo cattolico hanno fatto fronte comune. 'Senza domenica non si può vivere' ha aggiunto il cardinale Gualtiero Bassetti. ...

Tav - vertice lampo a Palazzo Chigi : Di Maio Assente - resta al Mise : È terminato il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, i ministri Enzo Moavero Milanesi, Riccardo Fraccaro e il sottosegretario alla ...

Tav - l'analisi costi-benefici arriva a Palazzo Chigi : vertice lampo - Di Maio Assente : Un vertice di governo travagliato, il primo dopo le regionali in Abruzzo, ma piuttosto breve: è durato meno di un'ora. Con un colpo di scena. L'assenza del vicepremier Luigi Di Maio, che è rimasto al ministero dello Sviluppo e ha delegato il ministro Fraccaro

