Twitter PWA si aggiorna : implementato l’ordine cronologico del feed : Recentemente la PWA (Progressive Web App) di Twitter per Windows 10 è stata aggiornata lato server con l’implementazione di una funzione arrivata sulle altre piattaforme qualche settimana fa. Novità Aggiunto un nuovo pulsante che consente di scegliere tra i due algoritmi di ordine del feed nella Home Page: di default è attivo quello che mette in evidenza i tweet più popolari ma è possibile disattivarlo optando per quello cronologico. Fix ...

Twitter PWA si aggiorna : selettore delle emoji per i messaggi diretti : La Progressive Web App di Twitter è stata aggiornata lato server introducendo alcune novità per gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog messaggi diretti: il nuovo selettore delle emoji introdotto a dicembre per i tweet è ora disponibile per PC e tablet anche nei messaggi diretti. Immagini: le immagini mostrate nella timeline vengono scelte in modo più intelligente sui telefoni con un’alta densità di pixel. Modifica immagini: ...

Twitter PWA si aggiorna : ridimensiona e ritaglia le immagini caricate : Recentemente, la PWA (Progressive Web App) di Twitter per Windows 10 e Windows 10 Mobile è stata aggiornata lato server con l’introduzione di alcune novità. Changelog Caricamento delle immagini: ora puoi ridimensionare e ritagliare le immagini caricate per i tuoi tweet e DM. Dopo aver selezionato un’immagine, clicca sull’icona del pennello in basso a destra per modificarla. Video negli eventi: i video verranno messi in una ...