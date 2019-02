Scatto salvezza: è la lotta più interessante del campionato?

lanotiziasportiva

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Escluso il Chievo Verona, ultimo a 9 punti, laper la permanenza in serie A diventa sempre più accattivante. Perdono terreno Frosinone e Spal: mentre i ciociari sono giustificati dall’avversario, ai ferraresi è mancato un pizzico di polso e anche fortuna, viste le dinamiche che han portato al crollo psicologico degli uomini di Semplici.Vince l’Udinese lo scontro diretto con il Chievo (anche qui non mancano le polemiche) ma è soprattutto l’Empoli a tirar fuori la prestazione della giornata: 3-0 contro il Sassuolo e Iachini finalmente torna a sorridere dopo un inizio del 2019 davvero deludente. Vince anche il Genoa che probabilmente allunga definitivamente per non essere invischiata in discorsi delicati, così come il Cagliari torna alla vittoria dopo una prestazione meravigliosa del suo bomber di fiducia, Pavoletti.Nel posticipo, buona prestazione del Bologna ma 0 punti ...