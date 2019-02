Protesta latte | Di Maio | “Anche io con i pastori ma non dico che risolvo tutto in 24 ore

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Dice che anche lui sta con ima non per questo annuncia una soluzione in 24 ore. Un chiaro riferimento a Matteo Salvini quello di Luigi Di, arrivato in Sardegna per chiudere la campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio.”Loda ministro. Anche io sto con i, ma nonche si trova una soluzione e un’intesa in 24 ore”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle.Che ha criticato l’alleato di governo anche in un altro passaggio: “Sentire Salvini che parla di sì al nucleare è una follia“, ha detto il vicepremier, arrivato sull’isola alla fine di un periodo impegnativo. Prima la sconfitta in Abruzzo, in un turno elettorale vinto dalla Lega. Poi tre giorni di silenzio culminati con il post sul blog delle Stelle in cui annunciava la riorganizzazione del Movimento. Quindi il voto su Rousseau con il quale ...