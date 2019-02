Napoli | Stella muore a soli 28 anni | lascia due figli e un compagno

Blastingnews

(Di venerdì 22 febbraio 2019) L'ennesima morte provocata da un brutto male. L'ultimo drammatico episodio è stato registrato in provincia di, esattamente nel noto comune di Torre Annunziata, dove la ventottenne Giuseppina Scaramella, giovane madre di due bambini, conosciuta da tutti come, si è spenta dopo una lunga battaglia contro probabilmente un tumore. Alla fine la malattia ha avuto la meglio, nonostante la donna avesse combattuto e ricevuto le cure del caso per riuscire a sopravvivere. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, la scomparsa della giovane 28enne ha provocato un grande dolore in tutta la comunità di, in particolar modo ovviamente tra i suoi familiari e gli amici.Lutto auna giovane madre a28La ventottenne originaria di Torre Annunziata, a causa di un brutto male,une duepiccoli, che ...