Cura del verde a Ragusa | protocollo d' intesa con agronomi

Lili Reinhart di Riverdale di nuovo in Cura per la sua depressione : “Il viaggio dell’amore per me inizia da me” : Non è la prima volta che la bellissima Lili Reinhart parla dei suoi problemi mentali o, meglio, della sua depressione e dell'ansia che la assale e che non la lascia libera di vivere. Lei stessa ha rivelato che, nonostante il lavoro in Riverdale, il fatto che adesso ha dei soldi in banca, amici, un amore e un appartamento, sembra che sia ancora vittima di questo male oscuro, di questo continuo vuoto che sente dentro e di cui non vuole avere ...