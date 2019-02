Sprint in tecnica libera ai Mondiali di Seefeld | Brocard decima | miglior risultato in

PELLEGRINO - VOLATA D'ARGENTO : SI ARRENDE SOLO A KLAEBO NELLA Sprint IN TECNICA LIBERA AI MONDIALI DI SEEFELD : ... ma si è dovuto ARRENDEre a un fuoriclasse assoluto come Johannes KLAEBO, il norvegese in testa alla classifica generale di Coppa del mondo e a quella di specialità NELLA SPRINT. Il bronzo è andato ...

Mondiali Sci di fondo – Pellegrino d’argento nella Sprint a tecnica libera - Klaebo campione del mondo : L’azzurro si arrende per 23 centesimi al norvegere Klaebo, completa il podio il russo Retivykh Federico Pellegrino non riesce a difendere il titolo mondiale nella sprint a tecnica libera ma conquista una splendida medaglia d’argento nella rassegna iridata di Seefeld. L’azzurro si arrende per soli 0″23 al norvegese Johannes Klaebo. Ad occupare l’ultimo posto sul podio il russo Gleb Retivykh. A breve gli ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Sprint tecnica libera maschile. Il borsino e la griglia di partenza dei favoriti : Saranno Johannes Klaebo e Federico Pellegrino a giocarsi la medaglia d’oro in palio nella sprint in tecnica libera in palio domani dalle ore 14.30 (qualificazioni alle ore 12.00) ai Mondiali di Seefeld, in Austria? Per quanto visto in stagione sì, con il norvegese che parte con i gradi di favoritissimo e l’italiano, campione in carica, che pare l’unico in grado di batterlo. Per stessa ammissione del valdostano nelle ...

Sci di fondo – Mondiali di Seefeld : si comincia con la Sprint a tecnica libera - Pellegrino guida il gruppo azzurro : Pellegrino guida l’Italia nella sprint che apre i Mondiali di Seefeld. I nove italiani impegnati fra uomini e donne Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato gli atleti che prenderanno parte giovedì 21 febbraio alla gara d’apertura dei Mondiali di Seefeld, in Austria, una sprint a tecnica libera (qualificazioni alle ore 12.00, fase a eliminazione diretta alle ore 14.30 con diretta televisiva su Raisport ed ...

Doppietta azzurra a Cogne! Rimonta e vittoria pazzesca per Federico Pellegrino : De Fabiani 2° nella Sprint in tecnica libera : Sci di Fondo, Doppietta da sogno per l’Italia a Cogne nella sprint in tecnica libera: Federico Pellegrino trionfa in Rimonta, secondo De Fabiani Cogne in delirio per i suoi campioni. Federico Pellegrino trionfa nella sprint in tecnica libera davanti ai propri tifosi con una Rimonta pazzesca in finale, alle sue spalle si piazza Francesco De Fabiani, che sale per la prima volta sul podio nella specialità e regala all’Italia una ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo – Pellegrino e De Fabiani danno spettacolo a Cogne : gli azzurri in finale nella Sprint di tecnica libera : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani fanno sognare Cogne: i due italiani raggiungono la finale nella sprint di tecnica libera Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani fanno sognare Cogne. I due valdostani, trascinati dai propri tifosi, sono in finale nella sprint in tecnica libera. Pellegrino ha continuato alla grande la sua giornata vincendo anche la semifinale, dopo aver fatto altrettanto ai quarti, dove ha approfittato anche ...

PELLEGRINO - VOLATA DA CAMPIONE : SECONDO NELLA Sprint IN TECNICA LIBERA A LAHTI - SI ARRENDE SOLO A KLAEBO : In Coppa del mondo, intanto, KLAEBO allunga in classifica generale portandosi a quota 1134 punti contro i 946 di Alexander Bolshunov, oggi assente. NELLA graduatoria della SPRINT PELLEGRINO torna al ...

Sci nordico - Sprint tecnica libera : Federico Pellegrino secondo a Lahti : A Lahti in Finlandia una ottima prova di Federico Pellegrino nella sprint di tecnica libera di Coppa del Mondo L'azzurro chiude al secondo posto una gara che ha vissuto del duello appassionante tra lui e il fuoriclasse norvegese Klaebo. Al traguardo il campione olimpico in carica è imprendibile con ...

Sci di fondo – Sprint in tecnica libera - Greta Laurent nelle retrovie a Lahti : Greta Laurent va fuori ai quarti nella Sprint in tecnica libera di Lahti e chiude 17esima. Vince la norvegese Falla Si chiude con un 17° posto la Sprint in tecnica libera di Lahti per Greta Laurent. L’unica azzurra iscritta alla gara aveva superato con il decimo tempo le qualificazioni, con un distacco di 6″81 dalla sorprendente slovena Eva Urevc. Poi ai quarti, nel primo turno della fase a eliminazione diretta, ha chiuso al ...

Sci di Fondo – Federico Pellegrino stupisce ancora : l’azzurro secondo nello Sprint in tecnica libera a Lathi : Federico Pellegrino secondo nella sprint in tecnica libera a Lathi: l’azzurro si arrende solo ad un super Klaebo Se tutti gli atleti che non sono al massimo della condizione fossero capaci di arrivare sul podio, avremmo un numero indefinito di fuoriclasse. Purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, non è così e di sicuro l’Italia del Fondo, e in generale dello sport, si gode il suo di campione. Si chiama Federico ...

Sci di fondo - Pellegrino quarto nelle qualificazioni della Sprint a tecnica libera di Lahti : sprint in tecnica libera a Lahti, Pellegrino quarto nelle qualificazioni, tra le donne va ai quarti Greta Laurent Federico Pellegrino e Greta Laurent hanno superato le qualificazioni nella sprint in tecnica libera di Lahti. Nella gara femminile l’unica azzurra nella start list ha centrato il decimo tempo, chiudendo in 2’47’48, a 6″81 dalla sorprendente slovena Eva Urevc che ha rifilato distacchi importanti a tutte ...

Sci di fondo – Sprint in tecnica libera : Pellegrino e Ganz campioni italiani : Pellegrino campione italiano della Sprint in tecnica libera: battuto De Fabiani. Tra le donne trionfa a sorpresa Caterina Ganz A Cogne fanno festa Federico Pellegrino e Caterina Ganz, che conquistano l’oro della Sprint ai campionati italiani. Sulla pista valdostana che il 16 e il 17 febbraio ospiterà una tappa di Coppa del mondo, si sono tenute le prime gare degli Assoluti: parziale sorpresa in quella femminile, dove a trionfare è ...

Sci di fondo – A Otepää Pellegrino out nella semifinale dello Sprint in tecnica classica : vince Klaebo : Pellegrino fuori in semifinale a Otepää: è decimo nella sprint in tecnica classica vinta da Klaebo. A punti De Fabiani e Rastelli Federico Pellegrino chiude al decimo posto la sprint in tecnica classica di Otepää. Il campione valdostano, che com’è noto preferisce le gare in skating, ha terminato il proprio cammino in semifinale classificandosi al quinto posto nella propria batteria dominata dai norvegesi con Stenshagen primo, Valnes ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Otepää 2019 : Johannes Klaebo inafferrabile - sua la Sprint a tecnica classica. Pellegrino fuori in semifinale : Johannes Klaebo continua a sfoderare la sua versione invincibile nella sprint a tecnica classica di Otepää. Il fenomeno norvegese mette in bacheca un altro successo con il quale mostra la chiara intenzione di tenersi stretta la leadership di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019: nulla può il suo rivale stagionale Alexander Bolshunov, perché il russo finisce secondo a debita distanza. A testimoniare il dominio della Norvegia basta un dato: ...